Elon Musk: SpaceX Roketi Altı Ay İçinde Yörüngeye Girebilir

Elon Musk, insanların 'gezegenler arasında yaşayan' bir tür olabileceğine ve olması gerektiğine inanıyor. Uzay çalışmalarında hız kesmeyen Musk, SpaceX'in altı ay içerisinde yörüngede olacağını söyledi.

Elon Musk, yeni uzay gemisinin çok gezegenli bir tür olmayı içeren yüce hedefi gerçekleştirmeye yardımcı olabileceğini düşünüyor. Cumartesi akşamı SpaceX tesisinde açıklamalar yapan Musk, bir gün insanları Mars'a götürebilecek olan Starship roketinin yeni özelliklerinden bahsetti. Starship Mk1 prototip uzay aracının önünde duran Musk, "Bu şimdiye kadar gördüğüm en ilham verici şey." dedi.

Starhopper adlı bir prototip araç, tek bir Raptor motoruyla oluşturulmuş iki alçak irtifa uçuşunu tamamladı. Bir sonraki dönüm noktası, üç motorlu prototip Mk1'i yerden 20 mil (yaklaşık 32 km) yüksekliğe çıkarmak. İkinci bir prototip olan Mk2, Florida'daki SpaceX tesisinde inşa ediliyor. Musk, Mk3 prototipinin Boca Chica'da yaklaşık bir ay içerisinde inşaata başlayacağını ve üç ay içinde tamamlanabileceğini söyledi.

"Bu tamamen çılgınca gelecek ama altı aydan daha kısa bir sürede yörüngeye ulaşmak istiyoruz" dedi.

Cumartesi günü bir saat süren, özellikle de rüzgarlı basın toplantısı sırasında Musk, bir sonraki testin roketin inişini nasıl kontrol edeceğini detaylandırmadan önce "yaklaşık bir iki ay içinde" olacağını açıkladı.Teknik özelliklere biraz daha fazla giren Musk, karbon fiber ısı kalkanının bir kısmına mal olacak bir çelik ısı kalkanının önemini açıkladı. Musk, "Ben çeliğe aşığım" dedi.

Yörüngeye inecek olan roket Super Heavy'nin, NASA'nın Saturn V adlı şimdiye kadar üretilen en güçlü roketinin iki katı kadar itiş gücüne sahip olacağını ve 37 Raptor motoruna sahip olacağını söyledi.