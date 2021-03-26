Twitter'ın en aktif isimlerinden olan ve attığı tweet'lerle adeta gündem oluşturan Elon Musk, Tesla'nın birkaç ay içerisinde dünyanın en büyük şirketi olabileceğini söylediği paylaşımlarını sildi.

Elon Musk, geçmişte başına iş açmış olmasına rağmen aktif bir Twitter kullanıcısı olmaktan vazgeçmiyor ve attığı her tweet ile yeni bir gündem yaratmakta gerçekten de üstüne yok. Son dönemde kripto para piyasasıyla ilgili attığı tweet'lerin etkisini hep birlikte gördük ve bu iş insanının sosyal medyayı nasıl kullanacağını çok iyi bildiğinin de hepimiz farkındayız.

Ancak yukarıda da söylediğimiz gibi, Musk bazen başına iş açacak söylemlerde bulunabiliyor ve zaman zaman da attığı tweet'leri bir süre sonra kaldırıyor. Nihayetinde Musk; Tesla, SpaceX ve Neuralink gibi üç büyük şirketin sahibi ve attığı her tweet şirketlerinin değerini bile etkileyebiliyor. Musk'ın bu yönde attığı son adım ise cesur bir iddiada bulunduktan sonra gerçekleşti. Musk, Tesla'nın birkaç ay içerisinde dünyanın en büyük şirketi olacağını söylediği tweet'lerini sildi.

Peki Tesla gerçekten de birkaç ay içerisinde dünyanın en büyük şirketi olabilir mi?

Musk, söz konusu tweet'leri bir kullanıcıya yanıt verirken attı ve 'Tesla'nın en büyük şirket olma ihtimalinin yüzde 0'dan fazla olduğunu' söyledi. Üstelik bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşeceğini de iddia etti. Ancak ardından bu tweet'ler silindi.

Aslında Musk'ın tweet'leri silmesinin oldukça isabetli bir karar olduğunu söyleyebiliriz çünkü kısa bir bakış atıldığında bile Tesla'nın henüz dünyanın en büyük şirketi olabilmek için hayli yolu olduğunu söylemek mümkün. Bu unvanı bir süredir Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco elinde bulunduruyor ve şirketin değeri 2 trilyon doların üzerinde. Tesla'nın değeri ise şu an için 600 milyar dolar seviyesinde. Bu da her ne kadar son birkaç ayda hızlı bir büyüme sergilemiş olsa da Tesla'nın biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Gelir noktasında değerlendirildiğinde de karşımıza benzer bir manzara çıkıyor. Şu anda Walmart Inc., 2020 için 559 milyar dolar gelir bildirerek bu konuda zirveye yerleşirken, Tesla aynı dönem için yalnızca 31.5 milyar dolar gelir bildirdi. Bu da Tesla'nın 'en büyük şirket' olmak için rakipleriyle arasında kapaması gereken büyük bir fark olduğunun kanıtı diyebiliriz.