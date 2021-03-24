Kısa bir süre önce 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alan Tesla, ödeme yöntemleri arasına Bitcoin'i ekleyeceğini de duyurmuştu. Bugünse beklenen oldu ve Tesla'nın internet sitesine, Bitcoin ile ödeme yapma özelliği eklendi. Bazı tüketiciler daha şimdiden Bitcoin ile Tesla siparişi vermiş durumdalar.

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla kripto para piyasalarını alt üst eden Tesla CEO'su Elon Musk, bugün büyük bombayı patlattı. Dakikalar önce Twitter'dan bir açıklama yapan Musk, bundan sonra Bitcoin kullanarak Tesla marka otomobil alınabileceğini söyledi. Tesla'nın ABD için oluşturulan internet sitesine girdiğimizde, gerçekten de Bitcoin ile Tesla araç satın alabildiğimizi görüyoruz.

Aslına bakacak olursak Elon Musk'ın böyle bir şey yapacağı zaten sürpriz değildi. Zira Tesla, kısa bir süre önce 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın almış, konuyla ilgili yapılan açıklamalarda ödeme yöntemleri arasına Bitcoin'in ekleneceğini duyurmuştu. 24 Mart itibarıyla bu durum gerçekleşmiş oldu. Artık tüketiciler, Bitcoin ile otomobil satın alabilecekler.

İşte Tesla'nın internet sitesine eklenen Bitcoin ile ödeme bölümü

Tesla'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre bir kişi, artık Bitcoin ile ödeme yapabiliyor. İlgili ödeme yöntemini seçtikten sonra karşısına çıkan Bitcoin adresine 100 dolar değerinde Bitcoin gönderen kişi, böylelikle Tesla markalı otomobilinin ön ödemesini yapmış, siparişini vermiş oluyor. Bitcoin adresinin yazılı olduğu kısım, işte böyle görünüyor;

Tesla, Bitcoin ile ilk siparişlerini de şimdiden aldı

Tesla'nın Bitcoin ile ödeme almaya başladığının duyurulması, kripto para piyasalarıyla ilgilenen tüketicilerin ilgisini çekti. Bunun doğal bir sonucu olarak da bazı tüketiciler, Tesla araçlarının ön ödeme ve sipariş işlemlerinde gereken 100 dolarlık bölümünü Bitcoin ile yaptılar. Bitcoin ile Tesla araç alan bazı tüketiciler, yaptıkları ödemeyi Twitter gibi platformlar aracılığıyla da paylaştılar.

Yaşanan bu olayın otomobil sektörü için de kripto para piyasaları için de büyük bir devrim olduğunu söyleyebiliriz. Ancak en azından bizlerin kafasında oturmayan bir mesele var. Şöyle ki Bitcoin, sabit bir değere sahip olan bir yatırım aracı değil. Hatta yalnızca birkaç bin dolar seviyelerinde işlem gördüğü zamanlar da olmuştu. Haliyle Tesla, Bitcoin ile aldığı ödemelerden hem zarar hem de kar edebilir. Anlaşılan o ki Tesla yönetimi, milyarlarca dolar zarar etmeyi bile göze almışa benziyor.