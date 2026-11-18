Onedio, ''Bana müdürünü bağla'' konseptiyle Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'u konuk alarak takipçilerinden gelen soruları doğrudan kendisine yöneltti.

Onedio, alışılagelmiş röportaj formatının dışına çıkarak bu kez bir CEO'yu konuk aldı. Sosyal medyada sıkça kullanılan ''Bana müdürünü bağla'' ifadesini gerçeğe dönüştüren Onedio ekibi, takipçilerinden gelen soruları doğrudan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'a yöneltti.

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Aksoy, Onedio takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlayarak şirketin gündeminden kullanıcıların günlük hayatta karşılaştığı konulara kadar pek çok başlıkta açıklamalarda bulundu. Böylece kullanıcılar, normalde doğrudan ulaşmaları pek mümkün olmayan bir CEO'ya merak ettiklerini sorma fırsatı yakaladı.