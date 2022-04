Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter’da yaptığı paylaşımlarla eğer Twitter’ı gerçekten satın alabilirse getireceği güncellemeleri, değişiklikleri ve geliştirmeleri anlattı. Bazıları gerçekten insanların çok istediği şeyler.

Artık neredeyse hepiniz Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı satın almak istediğini, teklif verdiğini, Twitter tarafından reddedildiğini ve Elon Musk’ın yine de satın almak için azimli olduğunu biliyorsunuz zira Nisan ayının başından beri gelen tüm haberleri sizlerle paylaşıyoruz.

Twitter’ı satın almak isteyen Elon Musk, Twitter’dan insanlarla girdiği diyaloglarda Twitter satın alımı başarıyla gerçekleşirse yapacağı geliştirmeleri bir bir anlatmaya devam ediyor. Elon Musk’ın Twitter vaatlerinin bazıları, kullanıcıların gerçekten de düzelmesini istediği şeyler. Ancak şu an her şey aleyhine ilerlerken milyarder iş insanının halen daha Twitter'ı satın almak ve değişiklikler yapmak üzere konuşması da ayrıca dikkat çekici. Gelin, sanki her şey yolundaymış gibi konuşmaya devam eden Musk'ın planlarına birlikte göz atalım.

Spam botları tarihe karışacak, bütün gerçek insanların kimliği doğrulanacak

Twitter’daki en büyük problemlerden birinin spam botları olduğu aşikar. İsteyen güruh, Twitter’da istediği gündemi istediği an botlar sayesinde algoritmaya sokabiliyor. Elon Musk’ın attığı gönderilerde de bu konuya değiniliyor. Geçtiğimiz Perşembe günü attığı Tweet’te Elon Musk, şunları söylüyor: “Eğer Twitter’ı satın alırsak, spam botlarını yok edeceğiz ya da bunu denerken öleceğiz! Ve tüm gerçek insanların kimliğini doğrulayabilmesini sağlayacağız.”

Elon’un burada bahsettiği spam botları ağırlıklı olarak kripto para birimlerinin pompalanmasında kullanılan spam botları olsa da bu problemin bir türüyle savaşılınca diğerleriyle de otomatik olarak savaşılmış oluyor.

Twitter’ın işlevselliği artacak ve daha fazla konuşma özgürlüğü sağlanacak

Elon Musk’ın yapmak istedikleri sadece spam botları ve doğrulama ile sınırlı değil. Örneğin geçtiğimiz ay yaptığı bir Twitter oylamasında takipçilerine bir ‘Düzenleme’ butonu isteyip istemediklerini sormuştu ve 4,4 milyon insan oy kullanmıştı. Kendisi Twitter’a işlevsellik getirmek istiyor.

Musk için konuşma özgürlüğü de büyük bir odak noktası. Twitter’da takipçilerine öncelikli olarak ifade özgürlüğü olan bir sosyal medya platformu sunacağını Mart ayında açıkça söylemişti. Kendisi takipçilerine şu soruyu sormuştu: “Twitter’ın kamusal bir şehir merkezi gibi hizmet verdiği göz önüne alınırsa, ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı kalmamak demokrasiyi temelden baltalıyor. Ne yapılmalı?”

Dogecoin ile ödeme kabul edilecek

Musk'ın Twitter ile ilgili planlarından biri de Dogecoin'i bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeyi planlıyor olması. Twitter'ın ücretli özellikleri için Dogecoin ile ödeme yapabilme düşüncesi, attığı tweetlerle vee hatta profil fotoğrafıyla Dogecoin'i Twitter'da popüler hale getiren Musk için çok da şaşırılacak bir adım değil.

Siz ne düşünüyorsunuz? Elon Musk, Twitter’ı gerçekten satın alırsa bu dediklerini kolayca gerçekleştirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.