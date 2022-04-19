Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter'ı satın almayı kafaya koyan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, attığı son tweette platformu satın alması halinde yönetim kuruluna verilen toplam 3 milyon dolarlık maaşı 0'a indireceğini açıkladı.

Haftalardır dünyanın en büyük sosyal platformlarından Twitter'ı satın almaya çalışan ve yaptığı açıklamalarla ortalığı iyice kızıştıran Elon Musk, planlarını anlatmaya devam ediyor. Twitter'da yapılması gerekenleri kendince açıklayan milyarder iş insanı, şimdi de tasarruf planlarlarını açıkladı. Buna göre milyonlarca dolarlık masraf, şirketi satın aldıktan sonra ortadan kalkacak.

Bireysel olarak Twitter'ın en büyük hissedarı olan iş insanı, milyonlarca dolar para alan yönetim kurulunda masrafları düşürmek için bir alternatif geliştirdi. Özellikle yönetim kurulundan büyük tepki alması beklenen karara göre Elon Musk, şirketi satın aldığında yönetim kurulundaki maaşları '0' dolara sabitleyecek.

Elon Musk, yöneticilere '0' dolar maaş verecek

Twitter'ı almak için girişimlerde bulunan ve akıl almaz fiyat teklifleri sunan Elon Musk, özellikle diğer hissedarlar tarafından onay görememişti. B planının da bulunduğunu açıklayan dünyanın en zengin iş insanı, attığı Tweette, platformu satın aldığında 3 milyon dolarlık tasarruf elde edeceğini açıkladı.

Buna göre totalde 3 milyon dolar maaş alan Twitter yönetim kuruluna maaş verilmeyeceğini söyleyen Musk, bir açıdan da yönetim kurulunu ve hissedarları bir kez daha karşısına aldı.

"Teklifim başarılı olursa yönetim kurulu maaşı 0 dolar olacak, yani orada yılda yaklaşık 3 milyon dolar tasarruf edilecek."

Bu sözlerle alternatifini açıklayan iş insanı, kendisi ile ilgili Tweet atan bir Twitter hissedarına da cevap vermiş oldu. Gary Black isimli yönetici ve hissedar, Twitter yöneticilerine Elon Musk'ın şirketi alması sonrasında işsiz kalabileceklerini söylemişti.