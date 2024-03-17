eMilli Futbol Takımımız, eEURO 2024 eleme aşamasında grubundaki tüm rakiplerini yenerek Almanya'da düzenlenecek finallere katılma hakkı kazandı.

A Milli Futbol Takımımız, yazın Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası "Euro 2024" için hazırlıklarını sürdürürken eMilli Takımımız da yine Almanya'da düzenlenecek eEURO 2024 için çalışmalarına devam ediyordu. 16 Mart'ta başlayan eEURO 2024 eleme aşaması, bugün itibarıyla sona erdi ve eMilli Takım, istediği sonuca ulaştı.

Hollanda, İsviçre, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn ve Macaristan ile aynı grupta bulunan eMilli Takım, ilk gün İsviçre, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn ile mücadele etmiş ve tüm maçlarını kazanarak ilk günü grup lideri olarak tamamlamıştı. Yalnızca grup birincisinin doğrudan eEURO 2024'e katılacağı elemelerin kaderi ise bugünkü Hollanda ve Macaristan maçlarında belli olacaktı.

eMilli Takım, eEURO 2024 elemelerinde 6'da 6 yaptı

Bugünkü ilk maçta Macaristan'ı toplamda 5-3'lük skorla geçmeyi başaran eMilli Takım, gruptaki son maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 7-2 gibi ezici bir üstünlükle kazanan takımımız, rövanşta 4-1 mağlup olsa da toplamda 8-6 üstünlük sağlayarak Hollanda'yı da yenmeyi başardı ve grupta 6'da 6 yapıp 18 puan alarak eEURO 2024 finallerine katılmaya hak kazandı.

Başta eMilli Takım oyuncularımız Kaan Tüzün ve Mert Altıntop olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyoruz. eMilli Takım'ın tüm mücadelelerini canlı olarak takip etmek için TFF1923 Twitch kanalını takip edebilirsiniz.