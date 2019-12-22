‘Dipsiz Kuyum’ adlı şarkının söz ve müziği kendisine ait olan Emrah Karaduman, Apple ile davalık oldu.

Ünlü aranjör Emrah Karaduman, ‘Dipsiz Kuyum’ şarkısının Apple’ın müzik platformu iTunes’ta Tolga Kahraman’ın eseri olarak yayınlanmasından dolayı hem Kahraman’dan hem de firmadan şikayetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sınai Haklar Bürosu’na suç duyurusunda bulunan aranjör, ayrıca İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne; uğradığı zararın bedeli ve manevi tazminat ödemesi için dava açtı.

Emrah Karaduman Kimdir?

4 Kasım 1987’de dünyaya gelen Emrah Karaduman, bir dönem Samsun’da sahne aldıktan sonra İstanubul’a taşınmıştır. Şans eseri Hande Yener ile tanışan Emrah Karaduman, uzun yıllar orkestrasında klavye çalmıştır.

Daha sonra müzikal yeteneği ile Hande Yener, Demet Akalın, İrem Derici, Emir, Bengü, Mustafa Ceceli, Murat Boz ve Hadise’nin şarkılarını düzenlemiş ve geliştirmiştir.

2015 yılında Toz Duman albümünü çıkaran Emrah Karaduman, 2016 yılında Aleyna Tilki’nin ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısının aranjörlüğünü yaptı ve en çok dinlenen şarkılar arasına girmeyi başardı.

Aleyna Tilki Kimdir?

20 Mart 2000’de dünyaya gelen Aleyna Tilki, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla beraber ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016’da Emrah Karaduman’ın ‘Cevapsız Çınlama’ adlı single’ında vokal olarak yer aldı. Single’ın YouTube’da yayınlanan klibi 2016’da, Türkiye’de en çok izlenen video klip oldu.

Tilki, Temmuz 2017’de ilk solo single’ı ‘Sen Olsan Bari’yi yayımladı ve Türkiye’de yine 1 numaralara yükseldi.