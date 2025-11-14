Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın

Steam'in dolara geçişinin ardından oyuncuların daha fazla tercih ettiği bir platforma dönüşen Epic Games, oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlayan kampanyalarına devam ediyor. Dev platform, bugün de "Epic İndirimleri" adı altında yeni indirimlerle karşımızda.
Yeni kampanya kapsamında birçok popüler oyunda indirim mevcut. Fiyatların sürekli yükseldiğini düşündüğümüzde bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. İndirimler, 27 Kasım'a kadar devam edecek. En dikkat çeken indirimlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Epic Games "Epic İndirimleri" kapsamında fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Europa Universalis IV
|699 TL
|69,80 TL (-%90)
|The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
|349 TL
|87,25 TL (-%75)
|HOT WHEELS UNLEASHED
|1.399 TL
|209,85 TL (-%85)
|Prison Architect
|538 TL
|134,50 TL (-%75)
|Trek to Yomi
|299 TL
|74,75 TL (-%75)
|Lake
|33 TL
|13,20 TL (-%60)
|Dishonored 2
|259 TL
|51,80 TL (-%80)
|The Talos Principle 2
|434,65 TL
|130,39 TL (-%70)
|Weird West: Definitive Edition
|549 TL
|82,35 TL (-%85)
|The Evil Within 2
|699 TL
|139,80 TL (-%80)
|Wolfenstein: The New Order
|179 TL
|44,75 TL (-%75)
|DOOM Eternal
|1.143,99 TL
|285,99 TL (-%75)
|Wolfenstein: The Old Blood
|179 TL
|44,75 TL (-%75)
|Disney Dreamlight Valley
|679,99 TL
|475,99 TL (-%30)
|Card Shark
|299 TL
|89,70 TL (-%70)
|Dishonored - Definitive Edition
|179 TL
|44,75 TL (-%75)
|The Talos Principle
|434,59 TL
|65,18 TL (-%85)
|The Messenger
|304,13 TL
|60,82 TL (-%80)
|The Evil Within
|349 TL
|87,25 TL (-%75)
Epic Games'in hâlâ TL ile satış yapıyor olmasından ötürü Steam'e kıyasla oyunlar çok daha uygun durumda ve bu denli büyük indirimler varken almayı düşündüğünüz oyun varsa mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz.
%20 iade de alabileceksiniz
Oyuncular, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri sayesinde zaten standart olan %5 para iadesini daha da artırılmış bir şekilde tam %20 olarak geri alabilecek.