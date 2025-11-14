Tümü Webekno
Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın

Epic Games, 'Epic İndirimleri' adı altında yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında birçok popüler ve kaliteli yapım indirimde.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in dolara geçişinin ardından oyuncuların daha fazla tercih ettiği bir platforma dönüşen Epic Games, oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlayan kampanyalarına devam ediyor. Dev platform, bugün de "Epic İndirimleri" adı altında yeni indirimlerle karşımızda.

Yeni kampanya kapsamında birçok popüler oyunda indirim mevcut. Fiyatların sürekli yükseldiğini düşündüğümüzde bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. İndirimler, 27 Kasım'a kadar devam edecek. En dikkat çeken indirimlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games "Epic İndirimleri" kapsamında fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Europa Universalis IV 699 TL 69,80 TL (-%90)
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition 349 TL 87,25 TL (-%75)
HOT WHEELS UNLEASHED 1.399 TL 209,85 TL (-%85)
Prison Architect 538 TL 134,50 TL (-%75)
Trek to Yomi 299 TL 74,75 TL (-%75)
Lake 33 TL 13,20 TL (-%60)
Dishonored 2 259 TL 51,80 TL (-%80)
The Talos Principle 2 434,65 TL 130,39 TL (-%70)
Weird West: Definitive Edition 549 TL 82,35 TL (-%85)
The Evil Within 2 699 TL 139,80 TL (-%80)
Wolfenstein: The New Order 179 TL 44,75 TL (-%75)
DOOM Eternal 1.143,99 TL 285,99 TL (-%75)
Wolfenstein: The Old Blood 179 TL 44,75 TL (-%75)
Disney Dreamlight Valley 679,99 TL 475,99 TL (-%30)
Card Shark 299 TL 89,70 TL (-%70)
Dishonored - Definitive Edition 179 TL 44,75 TL (-%75)
The Talos Principle 434,59 TL 65,18 TL (-%85)
The Messenger 304,13 TL 60,82 TL (-%80)
The Evil Within 349 TL 87,25 TL (-%75)

Epic Games'in hâlâ TL ile satış yapıyor olmasından ötürü Steam'e kıyasla oyunlar çok daha uygun durumda ve bu denli büyük indirimler varken almayı düşündüğünüz oyun varsa mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz.

%20 iade de alabileceksiniz

Oyuncular, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri sayesinde zaten standart olan %5 para iadesini daha da artırılmış bir şekilde tam %20 olarak geri alabilecek.

