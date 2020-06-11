Epic Games'in Haftaya Ücretsiz Sunacağı Oyunlar Ortaya Çıktı

Epic Games Store, başlattığı ücretsiz oyunlar kampanyasına tam gaz devam ediyor. Bu hafta ARK: Survival Evolved adlı oyunu ücretsiz sunan şirketin önümüzdeki hafta ücretsiz yapacağı oyunların Pathway ve The Escapists 2 olduğu ortaya çıktı. 2 oyunun Steam'deki toplam fiyatıysa 57 lira.

Son zamanlarda oyun dünyasına damga vurmayı başaran Epic Games Store, kullanıcılarına sunduğu ücretsiz oyunlarla oyuncuları kendine çekmiş gibi gözüküyor. GTA 5, Civilization VI ve Borderlands Handsome Collection gibi oldukça popüler yapımları kısa bir süreliğine de olsa ücretsiz yapan şirket, her hafta bu oyunlara bir yenisini daha ekledi.

Bu hafta Steam'de 77 TL'lik fiyat etiketine sahip ARK: Survival Evolved adlı yapımı ücretsiz hâle getiren Epic Games Store'un, gelecek hafta patlatacağı bombalar şimdiden ortaya çıktı. Ortaya çıkanlara göre Pathway ve The Escapists 2 adlı oyunlar, 18 Haziran tarihinde Epic Store kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak. 18 Haziran'a kadar ARK: Survival Evolved ücretsiz kalırken saatler 18.00'ı gösterdiğinde bu oyun yerini Pathway ve The Escapists 2'ye bırakacak.

2 oyunun Steam'deki toplam fiyatı 57 TL:

The Escapists 2, Steam'de 31 TL'ye satılırken Pathway, 26 TL karşılığında satın alınabiliyor. The Escapist 2'de dünyanın en iyi korunan hapishanelerinden birinden kaçan oyun tutkunları, Pathway'de strateji bilgilerinden yararlanacak. İsterseniz şimdi de bu oyunları için sistem gereksinimlerine bir göz atalım.

The Escapist 2 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (32 bit versiyonları)

Windows 7/8.1/10 (32 bit versiyonları) İşlemci: Intel Core Duo E6600 @ 2,4 GHz

Intel Core Duo E6600 @ 2,4 GHz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: Intel 4400, GeForce GT 8800 veya AMD Radeon HD 4650

Intel 4400, GeForce GT 8800 veya AMD Radeon HD 4650 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 4 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64 bit versiyonları)

Windows 7/8.1/10 (64 bit versiyonları) İşlemci: i5-2500k @3,3 GHz veya AMD FX 6300 3,5 GHz

i5-2500k @3,3 GHz veya AMD FX 6300 3,5 GHz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 750 veya AMD R7 370

GeForce GTX 750 veya AMD R7 370 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 4 GB

Pathway sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7, 64 bit

Windows 7, 64 bit İşlemci: 2,0 GHz iki çekirdekli işlemci

2,0 GHz iki çekirdekli işlemci Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Intel HD4000

Intel HD4000 Depolama: 2 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10, 64 bit

Windows 10, 64 bit İşlemci: 2,0+ GHz dört çekirdekli işlemci

2,0+ GHz dört çekirdekli işlemci Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce 660 veya AMD Radeon HD 7000

GeForce 660 veya AMD Radeon HD 7000 Depolama: 2 GB

Çok güçlü özellikler gerektirmeyen bu oyunlar, birçok bilgisayara hitap edecekmiş gibi gözüküyor. Oyunlar Epic Games Store'da ücretsiz hâle geldiğinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.