Epic Games'in Haftaya Ücretsiz Sunacağı Oyunlar Ortaya Çıktı

Son zamanlarda oyun dünyasına damga vurmayı başaran Epic Games Store, kullanıcılarına sunduğu ücretsiz oyunlarla oyuncuları kendine çekmiş gibi gözüküyor. GTA 5, Civilization VI ve Borderlands Handsome Collection gibi oldukça popüler yapımları kısa bir süreliğine de olsa ücretsiz yapan şirket, her hafta bu oyunlara bir yenisini daha ekledi.
Bu hafta Steam'de 77 TL'lik fiyat etiketine sahip ARK: Survival Evolved adlı yapımı ücretsiz hâle getiren Epic Games Store'un, gelecek hafta patlatacağı bombalar şimdiden ortaya çıktı. Ortaya çıkanlara göre Pathway ve The Escapists 2 adlı oyunlar, 18 Haziran tarihinde Epic Store kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak. 18 Haziran'a kadar ARK: Survival Evolved ücretsiz kalırken saatler 18.00'ı gösterdiğinde bu oyun yerini Pathway ve The Escapists 2'ye bırakacak.
2 oyunun Steam'deki toplam fiyatı 57 TL:
The Escapists 2, Steam'de 31 TL'ye satılırken Pathway, 26 TL karşılığında satın alınabiliyor. The Escapist 2'de dünyanın en iyi korunan hapishanelerinden birinden kaçan oyun tutkunları, Pathway'de strateji bilgilerinden yararlanacak. İsterseniz şimdi de bu oyunları için sistem gereksinimlerine bir göz atalım.
The Escapist 2 sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (32 bit versiyonları)
- İşlemci: Intel Core Duo E6600 @ 2,4 GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel 4400, GeForce GT 8800 veya AMD Radeon HD 4650
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64 bit versiyonları)
- İşlemci: i5-2500k @3,3 GHz veya AMD FX 6300 3,5 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 750 veya AMD R7 370
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB
Pathway sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7, 64 bit
- İşlemci: 2,0 GHz iki çekirdekli işlemci
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD4000
- Depolama: 2 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10, 64 bit
- İşlemci: 2,0+ GHz dört çekirdekli işlemci
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 660 veya AMD Radeon HD 7000
- Depolama: 2 GB
Çok güçlü özellikler gerektirmeyen bu oyunlar, birçok bilgisayara hitap edecekmiş gibi gözüküyor. Oyunlar Epic Games Store'da ücretsiz hâle geldiğinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.