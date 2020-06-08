YouTube’un en fazla aboneye sahip içerik üreticisi olan Felix Kjellberg veya bilinen adıyla PewDiePie, yağma görüntüleriyle gündeme gelen YouTuber Jake Paul’u eleştirdi. PewDiePie, Paul’un yağmalama eylemine katılmamış olsa bile grubun parçası olduğu için suçu paylaştığını söyledi.

Ünlü YouTuber Jake Paul, geçtiğimiz günlerde Arizona’daki bir alışveriş merkezindeki yağma olayları sırasında görüntülenmişti. Sosyal medya platformlarında görüntülerin yayınlanmasının ardından Paul hakkında 'yağmacı' tartışmaları başlamıştı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından açıklama yapan Jake Paul, kendisinin ve ekibini yağma olaylarına dahil olmadığını, olayları görüntülemek için alışveriş merkezinde olduğunu açıklamıştı. Paul’un bu açıklamasına rağmen ABD polisi Jake Paul hakkında “izinsiz giriş” ve “yasadışı eylem” suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Jake Paul’un yağma olaylarında görüntülenmesinin ardından birçok YouTuber konuyla alakalı açıklama yaparak Jake Paul'u eleştirmişti. Jake Paul’u eleştiren YouTuber’ların arasına bu sefer de YouTube’un en fazla aboneye sahip içerik üreticisi olan PewDiePie da katıldı.

PewDiePie, Jake Paul'un suç mekanında olmasının dahi suç olduğunu söyledi

Jake Paul’u daha önce eleştiren YouTuber’lar, Paul’un barışçıl eylemlere katılmak yerine yağma olaylarını görüntüleyerek eylemlerden para kazanmaya çalışmakla eleştirmişlerdi. PewDiePie olarak da anılan Felix Kjellberg ise Paul yağmaya katılmamış olsa da bir olay yerinde olduğu için suçlu olduğunu söyleyerek eleştirdi.

Felix Kjellberg, 7 Haziran’da düzenlediği bir canlı yayında takipçilerinden gelen yorumları okuyordu ve takipçilerinden biri Jake Paul’un tutuklandığını söyleyen bir yorum yaptı. PewDiePie, yorumu okuduktan Jake Paul’un tutuklanmadığını, sadece suçlandığını söyledi.

PewDiePie, bu sözlerinin ardından Jake Paul’un yağma olaylarında görüntülenmesinin, bir suç sırasında suç mekanında olmanın insanların başını belaya sokabileceğini gösterdiğini söyledi. PewDiePie, “Bence bu, yasadışı bir şey yapan bir grubun parçası olmasanız bile sadece orada bulunarak suç ortağı olmanızın harika bir örneği” dedi.

PewDiePie’ın canlı yayını sırasında başka bir takipçisi de Paul’un yağma olaylarında bulunmasını Robin Hood’un tam zıttı olarak tanımladı. Takipçisinin yorumunu gülerek okuyan PewDiePie, “Hayır, o sadece aptal. Bu kadar” dedi.