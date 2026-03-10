Epic Games'te Kaçırmamanız Gereken İndirim Kampanyası Başladı (%95'e Varan Fırsatlar Var)

Epic Games'te "Epic İndirimleri" isimli yepyeni bir kampanya başladı, onlarca oyun %95'e varan oranda indirime girdi.

TL desteğini sürdürmesi, her hafta ücretsiz oyun vermesi ve dahasıyla ülkemizdeki oyuncuların gönlünde yer edinmeyi başarmış Epic Games, düzenli olarak sunduğu harika indirim kampanyalarıyla da karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise platformda yepyeni bir kampanya başladı.

Epic Games Store’de kısa süreliğine “Epic İndirimleri” ismi verilen yeni bir indirim başladı. Bu indirim kapsamında onlarca oyunda %95’lere kadar varan oranda indirime gidildi. Biz de öne çıkan oyunları sizler için derledik.

Epic İndirimleri'nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition 960 TL 864 TL (%10) Overcooked 2 - Gourmet Edition 90 TL 22,50 TL (%75) Dying Light Definitive Edition 984 TL 196,80 TL (%80) Hell Let Loose Ultimate Edition 2.799 TL 951,66 TL (%66) Sifu Digital Deluxe Edition 451 TL 112,75 TL (%75) Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition 2.450 TL 245 TL (%90) Sonic Frontiers 1.499 TL 449,70 TL (%70) MotoGP 21 879 TL 131,85 TL (%85) Rematch Elite Edition 1.000 TL 600 TL (%40)

Epic Games Store’un Epic İndirimleri kampanyası, 23 Mart TSİ 18.00’e kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.