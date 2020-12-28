Epic Games, Fiyatı 24 TL Olan Stranded Deep'i Ücretsiz Yaptı

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu olarak karşımızda Stranded Deep var. Normal fiyatı 24 TL olan oyunu nasıl kütüphanenize ekleyebileceğinizi açıklıyoruz.

Her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, 2020 yılının sonunda özel bir kampanya hazırladı. Bu kampanya kapsamında platformun kullanıcıları, 15 gün boyunca her gün en az 1 yeni ücretsiz oyuna kavuşacak.

Başka platformlarda zaman zaman yüksek bedellerle satılan oyunları da ücretsiz olarak sunan Epic Games, şimdi normal fiyatı 24 TL olan Stranded Deep oyununu ücretsiz yaptı.

Stranded Deep fragmanı

Yaşanan uçak kazasının ardından Pasifik Okyanusu'nda bir adada mahsur kalan bir kazazedeyi oynadığımız bu oyunda, hayatta kalmak için çabalıyor ve birçok şeyi keşfediyoruz. Oyunda çeşitli yönlendirmeler ile eşyalar üretip geliştirerek ada üzerindeki yaşamımızı devam ettirmeye çalışıyoruz.

Hayatta kalma stratejisinde dayalı olan oyunda, gece gündüz döngüsü gibi birçok detay da bulunuyor. Ayrıca gelişmekte kullanacağımız çeşitli materyalleri bulmak için de batık gemiler, çeşitli adalar ve deniz altı gibi farklı lokasyonları araştırmamız gerekiyor.

Stranded Deep sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 7+ (64 bit)

: Windows 7+ (64 bit) İşlemci : X64 Dört Çekirdekli CPU 2,0 GHz+

: X64 Dört Çekirdekli CPU 2,0 GHz+ Bellek : 4 GB

: 4 GB Depolama : 2 GB

: 2 GB DirectX : 11.0

: 11.0 Ekran Kartı: Intel HD6500 ve üzeri

Önerilen

İşletim Sistemi : Windows 7+ (64 bit)

: Windows 7+ (64 bit) İşlemci : X64 Dört Çekirdekli CPU 3,0 GHz+

: X64 Dört Çekirdekli CPU 3,0 GHz+ Bellek : 8 GB

: 8 GB Depolama : 4 GB

: 4 GB DirectX : 11.0

: 11.0 Ekran Kartı: NVIDIA GTX 600 serisi veya 2-4 GB VRAM ile ATI HD7000 serisi

Stranded Deep'i kütüphanenize nasıl eklersiniz?

Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:

Epic Games hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Oyun sayfasına gidin

sayfasına Yükle tuşuna basın.

tuşuna basın. Siparişi Ver'e tıklayın.

tıklayın. Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

eklenmiş olacak. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.

Epic Games yıl sonu etkinliğinde her gün yeni bir ücretsiz oyun verecek. Diğer oyunları da kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.