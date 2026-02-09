Epstein Davasında Adı Geçen Teknoloji Dünyasındaki Tüm İsimler

CNBC, Epstein davasında adı geçen teknoloji dünyasından isimleri derledi. Yapılan açıklama, olayın sadece Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Bill Gates'ten ibaret olmadığını gözler önüne serdi.

Şu sıralar tüm dünyanın tek bir gündemi var. Tahmin edebileceğiniz üzere Jeffrey Epstein. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler, Epstein ve beraberindekilerin ne kadar iğrenç işlere bulaşmış olduklarını gözler önüne seriyor. Dünyanın dört bir yanından siyasetçiler, şarkıcılar ve diğerleri, bu pisliğe bulaşmış durumdalar.

Tabii teknoloji dünyası da Epstein hakkında yayımlanan belgelerle sarsılmış durumda. Zira Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi önde gelen isimlerin de Jeffrey Epstein ile bir araya geldiklerini ortaya koyuyor. Ancak Musk ile Zuckerberg, buz dağının sadece görünen tarafı.

İşte Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen, teknoloji dünyasındaki tüm isimler:

Elon Musk (SpaceX, Tesla)

Mark Zuckerberg (Meta)

Bill Gates (Microsoft)

Peter Thiel (Teknoloji girişimcisi, PayPal kurucu ortağı)

Steven Sinofsky (Microsoft yöneticisi)

Reid Hoffman (Linkedln kurucu ortağı)

Sergey Brin (Google kurucu ortağı)

Tim Cook (Apple)

Jeff Bezos (Amazon)

Larry Page (Google kurucu ortağı)

Burada Tim Cook'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Kasım 2012 tarihli bir e-postada Jeffrey Epstein ile Steven Sinofsky, Sinofsky'nin Tim Cook ile gerçekleştirdiği bir iş görüşmesine atıfta bulunuluyor. Öte yandan Epstein, Tim Cook ile görüştüğünü ve Sinofsky hakkında konuştuklarını ifade ediyor. Ancak bu görüşmenin nerede ve nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor.

Yukarıda bahsettiğimiz isimlerden bazıları, iddiaları tamamen yalanlıyor. Bazıları ise Epstein ile görüştüğünü kabul ediyor ancak suça bulaşmadığını söylüyor. Tüm dünyayı sarsan bu olay, her gün yepyeni gelişmelere ev sahipliği yapmaya devam edecek gibi görünüyor.