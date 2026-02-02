Microsoft, Epstein’i Xbox Live’dan Kalıcı Olarak Ban'ladığı Ortaya Çıktı

Gündeme gelen yeni Epstein dosyaları sonrası Microsoft'un zamanında Epstein'i Xbox Live'dan kalıcı olarak yasakladığı ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı ve 3 milyondan fazla belgeden oluşan yeni Epstein dosyaları, kamuoyunu şaşırtan bir ayrıntıyı daha ortaya çıkardı. Belgelerde yer alan e-postalara göre Microsoft, Jeffrey Epstein’ı yıllar önce Xbox Live platformundan kalıcı olarak yasaklamış.

Dosyalara yansıyan bilgilere göre Epstein, 19 Aralık 2013’te Microsoft’tan “Xbox LIVE – Uygulama Bildirimi” başlıklı resmî bir e-posta almış. Bu e-postada, Xbox Live hesabına ait tüm ayrıcalıkların süresiz olarak askıya alındığı bildiriliyor. İlk mesajda yasak gerekçesi, “diğer oyunculara yönelik taciz, tehdit veya kötüye kullanım” gibi standart ifadelerle açıklanmış.

Yasaklamanın nedeni Epstein'in kayıtlı bir suçlu olması

Aynı gün gönderilen ikinci bir e-posta, yasağın arkasındaki asıl nedeni netleştiriyor o da Jeffrey Epstein’ın kayıtlı bir cinsel suçlu olması. Microsoft’un, New York Başsavcılığı ile birlikte yürüttüğü bir girişim kapsamında, eyalette kayıtlı cinsel suçluların çevrim içi oyun platformlarından çıkarıldığı belirtiliyor. Amaç ise özellikle çocuklar olmak üzere diğer kullanıcıları korumak.

Epstein, 2009 yılında reşit olmayan bir kişiye fuhuş yaptırma suçundan 13 ay hapis yatmış ve bu nedenle cinsel suçlu olarak kayda geçmişti. Belgeler, Epstein’ın Xbox Live hesabını 2012’de açtığını, Microsoft’un ise yaklaşık bir yıl sonra bu hesabı kapattığını gösteriyor.

Tabii her ne olursa olsun bu hesabın resmî olarak Epstein tarafından açılıp kullanıldığını kanıtlayan bir durum yok. Her hâlükârda Xbox kendi önlemini almış diyebiliriz.