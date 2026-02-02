Tümü Webekno
Samuray Sport'ta Adidas ayakkabılarda indirim! Paen'da çanta indirimleri Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Microsoft, Epstein’i Xbox Live’dan Kalıcı Olarak Ban'ladığı Ortaya Çıktı

Gündeme gelen yeni Epstein dosyaları sonrası Microsoft'un zamanında Epstein'i Xbox Live'dan kalıcı olarak yasakladığı ortaya çıktı.

Microsoft, Epstein’i Xbox Live’dan Kalıcı Olarak Ban'ladığı Ortaya Çıktı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı ve 3 milyondan fazla belgeden oluşan yeni Epstein dosyaları, kamuoyunu şaşırtan bir ayrıntıyı daha ortaya çıkardı. Belgelerde yer alan e-postalara göre Microsoft, Jeffrey Epstein’ı yıllar önce Xbox Live platformundan kalıcı olarak yasaklamış.

Dosyalara yansıyan bilgilere göre Epstein, 19 Aralık 2013’te Microsoft’tan “Xbox LIVE – Uygulama Bildirimi” başlıklı resmî bir e-posta almış. Bu e-postada, Xbox Live hesabına ait tüm ayrıcalıkların süresiz olarak askıya alındığı bildiriliyor. İlk mesajda yasak gerekçesi, “diğer oyunculara yönelik taciz, tehdit veya kötüye kullanım” gibi standart ifadelerle açıklanmış.

Yasaklamanın nedeni Epstein'in kayıtlı bir suçlu olması

2

Aynı gün gönderilen ikinci bir e-posta, yasağın arkasındaki asıl nedeni netleştiriyor o da Jeffrey Epstein’ın kayıtlı bir cinsel suçlu olması. Microsoft’un, New York Başsavcılığı ile birlikte yürüttüğü bir girişim kapsamında, eyalette kayıtlı cinsel suçluların çevrim içi oyun platformlarından çıkarıldığı belirtiliyor. Amaç ise özellikle çocuklar olmak üzere diğer kullanıcıları korumak.

Epstein, 2009 yılında reşit olmayan bir kişiye fuhuş yaptırma suçundan 13 ay hapis yatmış ve bu nedenle cinsel suçlu olarak kayda geçmişti. Belgeler, Epstein’ın Xbox Live hesabını 2012’de açtığını, Microsoft’un ise yaklaşık bir yıl sonra bu hesabı kapattığını gösteriyor.

Tabii her ne olursa olsun bu hesabın resmî olarak Epstein tarafından açılıp kullanıldığını kanıtlayan bir durum yok. Her hâlükârda Xbox kendi önlemini almış diyebiliriz.

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın) GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)
PlayStation Store'a "Lansman Fiyatı" Özelliği Geldi: Artık Oyunun Çıkış Fiyatını Görmek Mümkün! PlayStation Store'a "Lansman Fiyatı" Özelliği Geldi: Artık Oyunun Çıkış Fiyatını Görmek Mümkün!
Microsoft Xbox

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim