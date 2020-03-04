Equipmake, Dünyanın En Güçlü Elektrik Motorunu Duyurdu

Equipmake firması, geliştirdiği güçlü elektrikli motorlarla tanınıyor. Şirket şimdide, dünyanın en güçlü elektrikli motorunu duyurdu. Equipmake’in geliştirdiği elektrik motoru Tesla’nın Model S’de kullandığı elektrikli motorundan bariz daha fazla güç üretiyor.

Equipmake’i 2018 yılında, ucuz malzemeler ve standart üretim süreçlerini kullanarak ürettiği kilogram başına 9 kW’lık güç üretebilen motoru ile tanıdık. Şirket, 2018’den bu yana elektrik motorlarını geliştirmeye devam etti ve şimdi, yaptığı bir açıklama ile dünyanın en güçlü elektrik motorunu geliştirdiğini duyurdu.

Equipmake, 2018’de geliştirdiği motor üzerinde çalışmaya devam ederek yeni tanıttığı motoru geliştirdi. Yapılan geliştirme çalışmaları çok önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Equipmake, 10 kg’dan daha hafif, 220kW güç üreten bir motor üretmeyi başardı. Bu da 10kW/kg güç üretilmesi anlamına geliyor.

Elektrikli araç teknolojisindeki tüm geliştirmeler, bu alanda başarılı bir yerde duran Tesla’nın teknolojisi ile mecburen karşılaştırılıyor. Bu nedenle Equipmake tarafından geliştirilen elektrikli motor da Tesla’nın elektrikli motorları ile karşılaştırıldı.

Tesla’nın elektrikli motorlara dair yayınladığı son bilgiler altı yıl öncesine ait. Yine de karşılaştırma için referans olarak kullanılabilir. Altı yıl önce Model S’de kullanılan elektrik motoru, 32 kg ağırlığında ve 270kW güç üretiyordu. Bu da yaklaşık 8.4 kW/kg’a eşittir. Equipmake’in geliştirdiği elektrik motoru, Model S’in bu motoru ile karşılaştırıldığında kilogram başına üretebildiği güç açısından daha kuvvetli görünüyor. Aynı zamanda geliştirilen motor, kullanıldığı araçlarda büyük bir hafifleme vadediyor.

Equipmake, motorun geliştirilme süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, kullandıkları üç boyutlu baskı teknolojisinin, tasarımda daha az metal kullanılmasına izin verdiğini açıkladı. Aynı zamanda bu baskı teknolojisi, dökümde elde edilemeyecek karmaşıklıkta şekillerin birleştirilmesini de sağlayabiliyor. Motorun mıknatıs tasarımının soğutma özellikleri, mıknatısın çok yüksek hızda dönmesine izin veriyor.

Equipmake, ilk prototipin 12 ay içinde çalışmasını umuyor. Elektrik motorunun bir sonraki Ariel Hipercar elektrikli araçta kullanılması bekleniyor. Hafif ve güçlü motorun bir araçta yüksek performans ürettiğini görmek için birçok insan sabırsızlanıyor.