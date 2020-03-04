Otomobil sektörünün önemli isimlerinden Ford, 2022 model elektrik motorlu yolcu ve yük taşıma odaklı aracı Transit'i duyurdu. ABD ve Kanada'da satışa sunulacağı açıklanan aracın tamamen dijital bir ürün olduğunu ifade eden yetkililer, yeni Transit'in özellikle filolar için hayli etkili olacağını açıkladı.

Otomobil sektörü şu sıralar, içten yanmalı motorlu araçlarını elektrik motorlu hale getirmekle meşgul. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten şirketlerden bir tanesi de ABD merkezli Ford. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde Mustang ve F-150 gibi modellerinin elektrik motorlu versiyonlarını zaten duyurdu. Bu iki modelle yetinmeyen Ford, şimdi de ticari araçlarından bir tanesi olan Transit'in elektrik motorlu versiyonunu tanıttı.

Ford'un kamyon ve kamyonet satışları, 2015 yılından bugüne kadar yüzde 33 büyüdü. Ford'un bu yüzden ticari bir modelini elektriklendirmesi çok sürpriz değil. Fakat şirket tarafından yapılan açıklamalarda 2022 model elektrik motorlu Transit'lerin sadece ABD ve Kanada'da satılacağını duyurmasının büyük bir sürpriz olduğunu söyleyebiliriz.

Konuya ilişkin açıklamalar, Ford'un önemli isimlerinden bir tanesi olan Jim Farley'den geldi. Farley, yaptığı açıklamalarda elektrik motorlu araçların kendileri için de çok önemli olduğunu söyleyerek şirket bünyesinde ticari araçların elektriklendirilmesinin fazlasıyla kritik olduğunu ifade etti. Geliştirdikleri yeni araçlarında elektrik motorlu aktarma organı kullanmakla kalmadıklarını söyleyen Farley, yeni Transit'in dijital bir ürün olduğunu vurguladı.

Ford'un 2022 model elektrik motorlu ticari aracı Transit, özellikle de filolar için hayli gelişmiş özelliklere sahip. Örneğin bu araç, bulut tabanlı hizmetler kullanabiliyor ve FordPass Connect modeme sahip. Yeni Transit'in bu yeteneği, 10 farklı cihazın internete bağlanabilmesine yardımcı olacak. Tüm bunlara ek olarak elektrik motorlu Transit, yaya algılama, şerit takip sistemi, acil frenleme gibi yeteneklere de sahip olacak.