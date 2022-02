Nostalji hissini, geçmişte yaşanan güzel anların özlemini hepimiz mutlaka yaşarız. Zaman zaman 'Ah nerede o eski güzel günler!' şeklinde içimizden geçirdiğimiz anlarda imdadımıza yetişebilecek, bir nebze olsun özlemimizi giderebilecek bir şey var: Yayınlandığı dönemde ekran başına kilitlemeyi başarmış nostalji hissini sonuna kadar yaşatan Türk dizileri.

Türk dizi sektörü son zamanlarda, internet üzerinden yayın yapan ve daha özgün senaryolardan oluşan bir yola girse de, özellikle 90'ların başı 2000'lerin ortalarına kadar ki dönemde şu anki dizilerle yarışır kalitede dizilere imza atmıştır. Hikaye kıtlığı başlamadan mı yoksa sürelerin ideal ve tutarlı senaryolar çıkarabilmesinden mi kaynaklı bilinmez ama televizyonda yayınlanan eski Türk dizilerinin tadı, kesinlikle şimdi yayınlanan Türk televizyon dizilerinden çok daha kaliteli.

Her biri yayınlanalı en az 10 yıldan fazla olmuş, yayın saatini heyecanla beklediğimiz ve günümüzde izlediğimizde nostalji hissini doyasıya yaşatabilen, izlenesi Türk dizilerini sizler için derledik.

Nostaljik Türk dizileri:

Bizimkiler | 1989-2002

Süper Baba | 1993-1997

Çılgın Bediş | 1996-2001

Mahallenin Muhtarları | 1992-2002

Sıdıka | 1997-2003

Yedi Numara | 2000-2003

Ekmek Teknesi | 2002-2005

Çarli | 1998

Asmalı Konak | 2002-2003

Çiçek Taksi | 1995-2003

Ruhsar | 1998-2001

Avrupa Yakası | 2004-2009

Yılan Hikayesi | 1999-2002

Kaygısızlar | 1994-1998

Aliye | 2004-2006

'Koş Sevim koş!', nostalji hissini yaşamak isteyenler için sıcak bir aile komedisi: Bizimkiler

Yayınlandığı dönemde çoğu kişiyi televizyon başına kilitlemeyi başarmış, nostaljik diziler arasında en favorilerden biri olan Bizimkiler dizisi, 15 sezon 459 bölümlük ekran macerası ile en çok sezona sahip ikinci Türk dizisi olmuştur. Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcılar Kralı filminden esinlenerek ortaya çıkan dizi, kısacası bir apartmanda yaşayan ailelerin ilişkisine odaklanıyor. Tak Tak Sedat, Kapıcı Cafer, Çaycı Abbas, ''Koş Sevim koş'' repliğiyle ünlü Cemil, cimriliğiyle bilinen apartman yöneticisi Sabri gibi bir sürü karaktere sahip olan Bizimkiler dizisi, nostaljiyi sonuna kadar hissedeceğiniz sıcak bir aile komedisi.

Fiko'nun üç çocuğuyla yaşam mücadelesi: Süper Baba

Süper Baba, eşinden ayrılmış ve üç çocuklu bir adam olan Fikret Aksu veya namıdiğer Fiko'nun çocuklarıyla ve çevresiyle olan ilişkisini konu alıyor. Adında da geçtiği üzere babalığı süper olan Fiko'nun hayatında yaptığı en büyük hata, çocuklarının annesi olan Şule ile evlenmek olmuştur. Fakat Fiko'nun aklından ilk aşkı, en yakın arkadaşı Nihat'ın kardeşi olan İpek bir türlü çıkmaz ve bu durum hayatını da Şule'yle yaptığı evliliği de etkiler. Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören dizi, günümüzde bile anılmaya devam eden nostaljik dizilerimizden biri olmuştur.

Bir karikatürden fırlamış ve gelmiş geçmiş en iyi gençlik dizilerinden biri: Çılgın Bediş

Ünlü karikatür dergisi Gırgır'daki Çılgın Bediş karakterinin maceralarını anlatan dizi, yayınlandığı dönemde özellikle gençlerin izlediği bir komedi dizisi olmuştur. Çılgınlıklarıyla tanınan Bediş, kızların gözdesi Oktay, iki yandan topladığı saçlarıyla hafızamızıa kazınan Banu, Bediş'in en yakın kız arkadaşlarından olan ve 'Alocum Mükücüm' şeklinde sürekli aradığı Mükü gibi renkli karakterlerle dolu olan dizi, daha uzun yayınlanması planlanırken Yonca Evcimik'in diziden ayrılmasından dolayı 70 bölümde bitmiştir.

Çılgın Bediş'in en akılda kalıcı şeylerinden biri ise jeneriğiydi. 'Çılgın Bediş'im yok başka işim. Silerim hüznü baştan çizerim.' sözleri dahi hala unutulmuyor. Türk yapımı nostalji dizi denilince ilk akla gelen dizilerinden biri olan Çılgın Bediş, Youtube üzerinden izlenebilir.

Aşk, aile, arkadaşlık kavramlarını en güzel anlatan nostaljik dizilerden biri: Mahallenin Muhtarları

Mahallenin Muhtarları dizisi genel olarak Erkan Can'ın canlandırdığı Temel karakterinin aşklarını anlatsa da, mahalle kavramını, aile ve arkadaşların önemini anlatan nostaljik ve kült olmayı başarmış Türk dizilerinden biridir. Toplamda 10 sezon süren dizinin en akılda kalıcı şeylerinden biri ise Temel'in omzunda sürekli gezen ve Çaydanlık adını verdiği maymunuydu. Oyun yazarı Kandemir Konuk'un kaleminden çıkan dizinin Youtube üzerinden çoğu bölümüne ulaşılabilir.

Ataerkil toplum yapısına tatlı dilli bir eleştiri: Sıdıka

Annesinin kaçık olduğunu düşündüğü, ataerkil düzene karşı duran, sürekli kitap okuyup kendini geliştirmek için uğraşan bir karakter: Sıdıka. Dizi, Atilla Atalay'ın hayali bir karakterinden yola çıkılarak yapılmıştır. Hasibe Eren'in canlandırdığı Sıdıka karakteri, annesi Safiye ile oldukça fazla fikir ayrılığı yaşar. Bu fikir ayrılıklarından çıkan diyalogların komikliğiyle dolu olan Sıdıka dizisi, 98 bölümlük ekran macerası sonrası final yapmıştır.

Bir yandan karateye ve Fenerbahçe'ye gönül vermiş baskıcı abisi, bir yandan alkolik babası, bir yandan da ev kadınlığını rolünü üzerine yapıştırmış annesiyle uğraşan Sıdıka'nın iç dünyasını keşfettikçe dizinin şu an bile anılmasının sebebini anlıyoruz.

Birbirine hiç benzemeyen 7 insan aynı evde yaşarsa ne olur?: Yedi Numara

Türk televizyon tarihinin gördüğü en güzel dizilerden biri olan Yedi Numara, 4 şehirli genç kız ve 3 köylü erkeğin aynı evde yaşamak zorunda kalmaları sonucu gelişen ilişkilerini konu ediniyor. Bu 7 genç aynı evde yaşamaya başlamak zorunda kalırlar fakat ortada bir sorun vardır. Hepsinin birbirlerine hiç benzemeyen yaşam stilleri vardır. Aynı ev içerisinde uzlaşma sağlanmak amacıyla yapılan tartışmaları, oldukça komik bir dille anlatan dizi, 3 sezonluk ekran macerası sonunda bitmiştir.

Renkli karakterlerle dolu mahalle sıcaklığını hissettiren bir aile dizisi: Ekmek Teknesi

İstanbul'un Kuzguncuk sokaklarında çekilen Ekmek Teknesi, bir ailenin başından geçen olayları komedi ve dram türünde anlatan nostaljik bir Türk dizisidir. Fırıncı Nusret Efendi, beş kızı ve eşiyle mutlu bir hayat sürer. Yaşadıkları mahallede uzun süredir bulunmalarından dolayı da Nusret Efendi ve eşi Ayhan Hanım, saygı görülen bir çift olmuştur. Mahalle ise kendi içinde oldukça renkli karakterlere sahiptir.

Müziğini İncesaz'ın hazırladığı Ekmek Teknesi, jeneriğiyle de oldukça sevilen ve nostalji hissini sevenler için kesinlikle izlenesi bir dizidir.

Alkolik ve sigara tiryakisi bir maymunun başrolünde olduğu absürt dizi: Çarli

Alkolik, sigara tiryakisi ve Fenerbahçe taraftarı bir maymunun başrolünde olduğu bir dizi var desem inanır mıydınız? Çarli, tam da böyle bir dizi. Günde bir kiloya yakın muzla beslenen aynı zamanda alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkları da olan bir şempanzenin anlatıldığı dizi Çarli, Türk televizyonunda yayınlanmış kuşkusuz en absürt işlerden biridir. Yayın hayatı 24 bölümde biten dizi, nostaljiyi absürtlükle hissetmek isteyenler için birebir.

New York'tan Kapadokya'ya uzanan bir aşk hikayesi: Asmalı Konak

New York'ta sanat eğitimi gören İstanbullu bürokrat ailenin kızı Bahar ile geleneksel ve köklü bir aileden gelen Kapadokyalı Seymen'in, birbirlerini gördükleri an aşık olmaları sonucu gelişen olayları anlatan Asmalı Konak, yayınlandığı dönemin en çok izlenen dizilerinden biriydi. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın kimyasının da tutmasından dolayı sonrasında beraber başka projelerde de yer aldılar. Türk televizyon dizilerinde aşiret ailelerinin işlenmesi oldukça seviliyor fakat bunların belki de öncülerinden biri Asmalı Konak olmuştur. Diziye adını veren Asmalı Konak ise günümüzde bile hala turistik gezilerde tercih edilen yerlerden biridir.

Çağan Irmak yönetmenliğinde çekilen ve 54 bölüm yayınlanan dizinin tüm bölümleri Youtube üzerinden izlenebilir.

Sol şerit sevdalılarının arkadaşlığına dair yapılmış en güzel dizilerden biri: Çiçek Taksi

''Çiçek taksi durağı burası, taksimin rengi buğday sarısı'' sözlerinden dolayı akılda kalan jeneriği ile Çiçek Taksi dizisi; nostaljiyi hissetmek isteyenlerin izleyebileceği iyi dizilerden birisidir. Artık aile gibi olmuş taksicilerin durağında geçen dizi 90'ların favori dizilerinden olmuştur. Maalesef kaybettiğimiz Erol Günaydın gibi usta bir oyuncuyu da kadrosunda barındıran dizi toplam 367 bölümlük bir ekran macerasına sahiptir.

Hayalet Sevgilim şarkısının dizi olmuş hali: Ruhsar

Türk yapımı fantastik bir dizi, hem de en hayaletlisinden: Ruhsar. Hande Ataizi'nin canlandırdığı ve kariyerinde unutulmaz bir karaktere imza attığı Ruhsar, Mazhar ile evlidir; fakat evliliklerinden kısa bir süre sonra Ruhsar bir hastalığa yakalanır ve hayatını kaybeder. Karısının ölümü sonucu depresyona giren Mazhar'ın hayatı ise birgün yağmur yağdığında Ruhsar'ın gelmesiyle değişir. Ruhsar, sadece yağmurlu günlerde ve tamamen hayalet şeklinde, sadece kocasının görebileceği şekilde dünyaya gelebilmektedir.

Türkiye'nin görsel efektlerle çekilmiş ilk komedi dizisi olma özelliğini taşıyan Ruhsar; Menkıbe, Müfit, Gözüm abla gibi renkli yan karakterlere de sahip olan en unutulmaz Türk yapımı dizilerden biri olmuştur.

Gençliği solla, kariyeri fulle, çayını da demle, son durak: Avrupa Yakası

'Anadolu'dan kopup düz gittiğimiz, Ankara'yı geçip sağa döndüğümüz' bir yer ve Türk televizyon tarihinde belki de yapılmış en iyi komedi dizilerinden biri: Avrupa Yakası. Gazanfer Özcan, Hümeyra, Gülse Birsel, Ata Demirer, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Levent Üzümcü, Tolga Çevik gibi say say bitmeyecek kadar uzun ve kaliteli bir kadroya sahip olan dizide, her bir karakter birbirinden renklidir.

'Ben aslında yoğum!', 'Ay Tahsin geliyorlar soldan soldan', 'Oha falan oldum yani' gibi dillere pelesenk olmuş replikler de Avrupa Yakası sayesinde hayatımıza girmiştir. Senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı dizinin tüm bölümleri Youtube üzerinden izlenebilir.

Köylü bir kadın ile bir komiserin kesişen yollarının hikayesi: Yılan Hikayesi

Meltem Cumbul'un canlandırdığı Zeyno ve Mehmet Ali Alabora'nın canlandırdığı Komiser Memoli karakterlerinin ilişkilerine odaklanan Yılan Hikayesi dizisi, Türk televizyon dizileri arasında izleyenlerin favorilerinden biri haline gelmeyi başarmıştır. Kocasını aramak için köyden İstanbul'a gelen Zeyno'nun yolu, Komiser Memoli ile kesişir ve bu kesişme ikisi için de hayatlarının seyrini değiştirir. 3 sezon 90 bölüm süren dizi, 2000'lerin başındaki nostaljiyi hissetmek isteyenler için birebir.

Oldukça çapkın bir erkek kaç kişiye aşık olabilir?: Kaygısızlar

Oldukça çapkın bir erkek kaç kişiye aşık olabilir? Kaygısızlar dizisi bu soru üzerinden yola çıkılarak başrolünde Memnun Kaygısız isimli bir karakterle Ordulu ve çapkın olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Memnun, çapkınlığı yüzünden tam 36 çocuğun babasıdır. Evi geçindirmek ve çocuklarının bakımını üstlenmek konusunda bir süre sonra zorluk yaşayan Memnun ise çareyi askerlik arkadaşı İsmail'i arayarak İstanbul'a göç etmekte bulur. Fakat bu sefer de İsmail'in başı Memnun, Memnun'un hayatındaki kadınlar ve 36 çocuğu yüzünden derde girmiştir. Absürt komedi tadında olan dizi, nostaljiyi Türk dizisi izleyerek hissetmek isteyenler için birebir.

Bir kadının çocuklarıyla beraber hayatını baştan kurma mücadelesi: Aliye

Türk televizyon tarihinin ekran başına kilitleyen ve yayınlandığı dönemin en favori dizisi olan bir başka yapım da Aliye dizisidir. Aliye, iki çocuklu ve zengin bir aileden gelen kocası olan genç bir kadındır. Nispeten mutlu bir hayat sürerken kocasının aldattığını tesadüfen öğrenmesi sonucu evden ayrılan Aliye, iki çocuğuyla beraber trenle İstanbul'a giderek kendisine yeni bir hayat kurmak ister. Fakat tren garında, eşi Sinan'la karşılaşır ve çocuklarından birisini almasına engel olamaz. Aliye, bir yandan çocuğunu kurtarma telaşına düşer, bir yandan da yeni bir hayat kurmaya çalışır. Halit Ergenç, Sanem Çelik, Nejat İşler gibi iyi oyuncularla çekilen dizi, 3 sezon ekranlarda kalmıştır.