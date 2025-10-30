Eski Stellantis CEO’su: Tesla 10 yıl içinde yok olabilir

Stellantis’in eski CEO’su Carlos Tavares, Tesla’nın önümüzdeki 10 yılda varlığını sürdüremeyebileceğini söyledi. Çinli markaların yükselişi ve Musk’ın odağının dağılması en büyük tehdit olarak görülüyor.

Stellantis’in eski CEO’su Carlos Tavares, Tesla’nın 2035’e kadar otomotiv sektöründe kalamayabileceğini söyledi. Tavares’e göre Çinli üreticiler -özellikle BYD- elektrikli araç üretiminde Tesla’yı hem fiyat hem verimlilikte geride bırakıyor.

Tavares, Tesla’nın hâlâ yenilikçi bir marka olduğunu ama “devasa piyasa değerinin sürdürülebilir olmadığını” belirtti. Ayrıca Elon Musk’ın otomotivden çok uzay, robotik ve yapay zekâ alanlarına yönelmesinin Tesla’yı zayıflatabileceğini savundu.

Deneyimli yönetici, önümüzdeki 10–15 yılın otomotivde “Darwinci bir dönem” olacağını, yalnızca birkaç markanın ayakta kalacağını öngörüyor. Toyota, Hyundai ve Çinli üreticilerin gelecekte öne çıkacağını söylerken Tesla’yı bu listede görmediğini vurguladı.

Tavares’in iddiaları tartışmalı olsa da Çinli üreticilerin hızlı yükselişi ve Tesla’nın büyüme hızındaki yavaşlama bu tahmini güçlendiriyor. Otomotiv dünyası, Tesla’nın bu rekabette nasıl bir yol çizeceğini merakla bekliyor.