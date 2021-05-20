Elon Musk'ın "Dogecoin dünya genelinde kullanılabilir kripto para olmalı" hayali ile ilgili açıklamalarda bulunan Ethereum kurucusu Charles Hoskinson, bunun mümkün olduğunu söyledi. Dogecoin'in sahip olması gereken özelliklerden bahseden Hoskinson'a göre bu tavsiyeler önemsenirse, Dogecoin'in herkes için daha olmasını engelleyen hiçbir şey olmayacak.

Yaptığı açıklamalarla kripto para piyasalarının altını üstüne getirmeyi başaran Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Dogecoin'in dünya genelinde kullanılabilecek bir kripto para olması gerektiğini söylemişti. Üstelik bunun nasıl olacağına da değinen Elon Musk, en önemli koşulların düşük işlem ücreti ve yüksek hacim vurgusu yapmıştı. Dünyanın en popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum'un kurucularından Charles Hoskinson ise şimdi, böyle bir şeyin nasıl mümkün olacağını açıkladı.

Elon Musk'a göre Dogecoin'i geliştirmek için yapılması gereken şeyler, blok işleme süresini ve blok zincir boyutlarını 10 katına çıkarmak, işlem ücretini ise 100 kat azaltmak. Ancak Ethereum kurucularından bir başkası olan Billy Markus, blok işleme süresinin artırılamayacağını söylemişti. 8 dakikalık bir video hazırlayan Charles Hoskinson ise bunun gayet mümkün olduğunu, yalnızca iyi mühendislerle çalışılması gerektiğini söylüyor.

"Dogecoin, herkes için daha iyi bir hale getirilebilir"

Charles Hoskinson tarafından hazırlanan videoda, Elon Musk'ın üzerinde durduğu şeylerin mümkün olduğuna değiniliyor. Yani Elon Musk, isterse blok işleme süresini ve blok zincir boyutunu iyileştirebilir. Ayrıca tüm bunlar olurken işlem ücreti de düşürebilir. Ancak bunların Dogecoin'in herkes için daha iyi bir hale gelmesini ve dünya genelinde kullanılabilmesini sağlamayacağını belirten Ethereum kurucusu, verdiği tavsiyelerin önemsenmesi durumunda bu amacın gerçek olabileceğini ifade ediyor.

Ethereum'un kurucularından biri olan Hoskinson, Dogecoin'in madencilik işlemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca bu kripto para biriminin madencilik sürecini iyileştirirken, kazım işlemlerinin kuantum bilgisayarlara karşı da dirençli hale gelmesini sağlamak gerekiyormuş. Dogecoin'in akıllı sözleşmeler sunabilmek için de özel protokollere ihtiyaç duyacağını belirten Charles Hoskinson, tüm bunların en iyi yazılım mühendisleriyle yapılması durumunda Elon Musk'ın hayalinin gerçek olabileceğini söylüyor.