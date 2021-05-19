Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bilançosundaki Bitcoin'leri tutmaya devam ettiğini ima etti. Tesla, geçtiğimiz aylarda 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını duyurmuştu.

Son dönemlerde kripto paralarla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, piyasayı manipüle edici paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çevreye verdiği zarardan dolayı Tesla’nın Bitcoin ile ödemeleri askıya aldığını duyuran Musk, son olaraksa Bitcoin’i merkeziyetsiz olmamakla suçlamıştı.

Bir türlü rahat durmayan ünlü milyarder, şimdiyse elektrikli otomobil şirketinin bilançosundaki Bitcoin’leri tutmaya devam edeceğini ima ettiği bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda “Tesla elmas ellere sahip” diyen Musk, ayrıca şirketin CFO’su Zach Kirkhorn’e de gönderme yaptı.

Elon Musk, Tesla’nın bilançosundaki Bitcoin’leri tutmaya devam edeceğini ima etti:

Yaptığı paylaşımda bir elmas emojisi ile yanında el emojisine yer veren Musk, lafı “Tesla elmas ellere sahip” demeye getirmiş gibi görünüyor. Elmas el ise geleceği belirsiz olan bir piyasaya rağmen yatırımlarını satmayı kararlı bir şekilde reddeden ve hisseleri elinde tutan yatırımcılar için kullanılan bir terim olarak biliniyor. Musk’ın bu paylaşımı, Tesla’nın Bitcoin’lerini satmadığı ve bunları tutmaya devam edeceği yönünde yorumlandı.

Musk, bu paylaşımın altında yaptığı bir diğer paylaşımda ise “Master of Coin’e kredi” ifadelerini kullandı. Ünlü CEO, geçtiğimiz aylarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu belgede, kendisini Tesla’da resmi olarak “Technoking” unvanına sahip göstermişti. Aynı belgede Tesla’nın CFO’su Zach Kirkhorn de “Master of Coin” (Coin Ustası) olarak nitelendirilmişti. Bu paylaşım ise Kirkhorn’e verilmiş bir kredi olarak değerlendirildi.

Elbette, Musk’ın bu paylaşımlarını bir yatırım tavsiyesi olarak görmemek gerekiyor zira kendisi spekülasyonları oldukça seven bir isim olarak tanınıyor. Bunu, Musk’ın son birkaç hafta içerisinde yaptığı paylaşımlara ve piyasanın tepkilerine bakarak da açıkça görebilirsiniz.