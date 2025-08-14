Hacklendiği İddia Edilen BtcTurk'ten Resmî Açıklama Geldi

Geçtiğimiz saatlerde kripto para yatırma ve çekme işlemlerini durduran BtcTurk'ün hacklendiği iddia ediliyordu. Şimdi ise şirketten konuya dair önemli bir açıklama geldi.

Türkiye'nin en popüler kripto para borsalarından biri olan BtcTurk, bugün sıcak cüzdanlarda yaşanan teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu. Geçtiğimiz dakikalarda ise şirketten konuya dair yeni bir açıklama geldi.

Olayla ilgili olarak başlangıçta 48 milyon dolar değerindeki dijital varlığın cüzdanlardan çalındığı iddia ediliyordu. Fonların büyük kısmının iki farklı adrese aktarıldığı, ardından varlık takası işlemlerinin başladığı tespit edilmişti.

Kripto para yatırma ve çekme işlemleri bir süre kapalı kalacak

BtcTurk ekibi geçtiğimiz dakikalarda yayınladığı açıklama ile kontrolleri sonrası sıcak cüzdanlarda olağan dışı hareketler tespit ettiklerini ve tedbir amacıyla işlemlerin durdurulduğunu söyledi. Ekip, kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacağını belirtti.

Ekibin belirttiğine göre an itibarıyla alım satım işlemleri ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ekip buradan sonraki süreci resmî makamlarla birlikte yürüteceğini söylüyor. Yayınlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"14 Ağustos 2025 tarihinde yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarımızda olağan dışı hareketler tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur.



Varlıkların büyük çoğunluğu güvenli soğuk cüzdanlarımızda tutulmaktadır. BtcTurk'ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir.



Alım satım işlemleri ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri ise kesintisiz devam etmektedir.



Detaylı araştırmalarımız devam ederken, resmî makamlar bilgilendirilmiş ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz."

Yaşanan olayların tamamı için: