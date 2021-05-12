Mayıs ayının başından beri artışta olan Ethereum’un fiyatı, 2 gün önce ilk defa 4000 doları geçmişti. Bugün bir kilometre taşı daha geride kaldı ve Ethereum’un piyasa değeri 500 milyar doları aştı. Böylece ETH, Bitcoin’in piyasa değerinin yarısına ulaşmış oldu.

Bitcoin’den sonra en yüksek değerli kripto para olan Ethereum, tarihindeki en yüksek seviyeyi görerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Fiyatı mayıs ayı boyunca yükseliş halinde olan Ethereum’un piyasa değeri, bugün 500 milyar doları aştı.

Yatırımcılarını pişman etmeyen Ethereum’un fiyatı, 10 Mayıs’ta ilk kez 4000 doları bulmuştu. Son zamanlardaki seyriyle yatırımcıları kendine çeken altcoin’in piyasa değeri, 500 milyar dolara ulaşarak Bitcoin’inkini yarılamış oldu.

Bitcoin’in piyasa değerini yarıladı

En yüksek değerli altcoin olan Ethereum, bugün çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Piyasa değeri 500 milyar doları aşan ETH, Bitcoin’in rakibi olmaya bir adım daha yaklaştı. Şu anki piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar olan Bitcoin, 2020 yılının aralık ayında 500 milyar dolar sınırını aşmıştı. Ethereum’un da bu seviyeye gelmesi sadece 6 ay aldı.

Bu büyük başarı, bir başka kilometre taşının daha aşılmasıyla birlikte gerçekleşti. CoinMarketCap verilerine göre Ethereum, ayın başından bu yana %53 büyüme göstererek bugünkü 4357 dolarlık fiyatına ulaştı. Gün içinde hafif bir düşüş yaşasa da fiyatı bu civarlarda inip çıkmaya devam ediyor.

“Kripto paraların kalıcılığı bir kez daha kanıtlandı”

Kripto paranın bu seneki başarısı, Ethereum ağına yapılan geliştirmeler ve kurumsal yatırımcıların ilgisi sayesinde mümkün oldu. Bitfinex’in Baş Teknoloji Sorumlusu Paolo Ardoino, Ethereum'un geldiği nokta hakkında şu ifadelerde bulundu: “Ethereum’un bu seneki devasa başarısı, bazılarının karşıt düşüncelerine rağmen dijital paraların ekonomiye kalıcı şekilde dahil olduğunu doğruladı” Nikolaos Panigirtzoglou tarafından yönetilen JPMorgan analistleri ise Ethereum’un %75 daha ucuza satılması gerektiğini savundu.