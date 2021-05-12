İsviçre merkezli kar amacı gütmeyen bir oluşum olan Dfinity'nin pazartesi günü işlem görmeye başlayan kripto para birimi Internet Protocol, saatler içerisinde dünyanın en değerli 8. kripto para birimi haline geldi. ICP kodlu tokenin toplam market hacmi, 43 milyar dolar seviyelerinde.

Pazartesi günü, yeni bir kripto para birimi kullanıma sunuldu. "Internet Computer" olarak isimlendirilen bu kripto para birimi, işlem görmeye başladıktan sonra 730 dolar seviyelerine ulaşarak oldukça etkileyici bir başlangıç yaptı. O yükselişin ardından gerileyip 350 dolar seviyelerinde işlem yapmaya devam eden kripto para birimi, sahip olduğu 43 milyar dolarlık toplam market hacmi ile dünyanın en değerli sekizinci kripto para birimi haline geldi.

ICP koduyla işlem görmekte olan Internet Computer, İsviçre merkezli kar amacı gütmeyen bir oluşum olan Dfinity tarafından geliştirildi. Grubun başındaki isim olan Dominic Williams'ın, 5 yıl boyunca yaptığı araştırma ve çalışmaların sonucu olarak karşımıza çıkan Internet Computer, yeni ve merkezi olmayan bir internetin temelini atmayı amaçlıyor.

Internet Computer'ın (ICP) fiyat grafiği şöyle

Internet Protocol, insanların kullandığı internetin sunuculardan arındırılmış bir versiyonunu hayal ediyor. Binance ve Coinbase gibi önemli borsalarda işlem görmekte olan tokenle ilgili açıklamalarda bulunan Williams, bir kullanıcı adı ya şifre girmek zorunda kalmadan çevrimiçi dünyada kimlik doğrulaması yapılabileceğini ifade ediyor. Ayrıca bu token, internet ortamındaki kullanıcı izlemesini de ortadan kaldırıyormuş.

Messari isimli bir kripto para piyasaları araştırma platformu, Internet Protocol tokeninin ne işe yaradığına dair detaylı bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmayla ilgili raporunu da kamuoyu ile paylaşan platform, ICP'nin Facebook ve Amazon gibi internet devlerinin yol açtığı tekelleşmeye bir tepki olarak ortaya çıktığını ifade ediyor. Tokenin geleceğinin ne olacağını ise önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

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