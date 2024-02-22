Eti'nin ChatGPT'den yardım alarak ürettiği Popkek, sosyal medyada gündem oldu. Ürünün lezzeti hakkında konuşamıyoruz ancak yapay zekanın önere önere frambuazlı cheesecake önermesi, o kadar da yaratıcı olmadığını düşündürdü...

Türkiye'nin önde gelen gıda perakendecilerinden Eti, oldukça ilginç bir gelişme ile haberimize konuk oldu. Şirket, dünyanın en popüler yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT'yi kullanarak, özel bir Popkek geliştirdi. "PopGPT" olarak isimlendirilen Popkek, teknoloji dünyasını yakından takip eden tüketicilerin ilgisini çekmiş durumda.

Şimdi sizlerle hem PopGPT'nin nasıl ortaya çıktığını gösteren videoya bakacağız hem de sosyal medya kullanıcılarının konuyla ilgili paylaşımlarına yakından başlayacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, konuya geçelim.

Eti PopGPT için hazırlanan video:

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere PopGPT, frambuazlı cheesecake'in Popkek'e uyarlanmış versiyonuna benziyor. Tabii yeni ürünün en çok dikkat çeken yanı "PopGPT" ismi ve sloganında kullanılan "Yapay zekâdan esinlenen lezzet" ifadesi.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları: