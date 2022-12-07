Evinde, sinema deneyimi yaşamak herkesin hakkı. Ancak bunun için çok önemli bazı hususlar var. Bu haberimizde, evde sinema keyfi için olmazsa olmazlardan bahsedeceğiz.

Özellikle de COVID-19 pandemisi, hayatımızı büyük ölçüde değiştirdi. Eskiden yapmaktan keyif aldığımız pek çok şey, artık aynı keyfi vermiyor. Örneğin sinemaya gitmek. İnsanlar eskiden sinemaya gitmek için can atarken şimdilerde daha çok çevrimiçi film ve dizi platformlarını kullanıyorlar.

Aslına bakacak olursak; tüketicinin bu noktada çok da haksız olduğunu söyleyemeyiz. Neticede günümüz teknolojileriyle üretilen en iyi televizyon ve ses sistemleri, sinemadaki konforu büyük ölçüde sunabiliyor. Peki sinema keyfini evde yaşamak isteyenlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu haberimizi okuduktan sonra, siz de kendi evinizde ufak bir sinema salonu kurabileceksiniz.

Evde sinema deneyimi için nelere dikkat edilmeli?

Doğru televizyon paneli

Doğru çözünürlük

Ekran boyutu

Ses sistemi

Doğru televizyon paneli

Evde sinema keyfi yaşamak isteyen tüketiciler televizyon almak istediklerinde, “LED”, “OLED”, “QLED” veya “Nanocell” gibi tabirlerle karşılaşırlar. Daha bu noktada kafalar karışabilmektedir. Peki bu tabirler ne anlam ifade ediyor? Hangisini tercih etmeli?

Yukarıdaki ifadeler, televizyonların ekran panellerinin hangi görüntü teknolojisini anlatmaktadır. Bu bağlamda; LED paneller daha çok orta segment televizyonlarda kullanılır ve enerji tasarrufu açısından verimlidir. Ancak diğer paneller kadar iyi bir performans sunmazlar.

OLED panele sahip televizyonlar ise LED panellerden biraz daha iyidir. Yüksek kontrast ve renk doygunluğu sunabilen görüntü teknolojisi, üst düzey televizyonlarda sıklıkla tercih edilir. Ancak OLED’ler, hiçbir zaman QLED paneller kadar iyi olmamıştır. QLED paneller; derinlik, canlılık ve parlaklık konusunda devrim yaratmışlardır.

Nanocell görüntü teknolojisi ise günümüzde en yüksek kaliteyi sunmaktadır. Saf görüntüyü ekrana verebilen Nanocell televizyonlar, bu sayede istenmeyen ışıkları yok ederler. Ancak nanocell panele sahip televizyonlar, fiyatları açısından zirvededirler.

Doğru çözünürlük

Evde sinema keyfi için büyük önem arz eden bir diğer husus da ekran çözünürlüğüdür. Ekran çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, televizyonun sahip olduğu piksel sayısı da bir o kadar yüksek olacaktır. Bu da daha fazla detay demek. 4K TV modellerini tercih etmek, iyi bir film deneyimi için isabetli olacaktır.

Doğru ekran boyutu

Eğer evinizde gerçekten de kaliteli bir şekilde film izlemek istiyorsanız, odanız için uygun olan ekran boyutunu seçmek zorundasınız. Aksi takdirde televizyon ile oda büyüklüğü orantısız olacak, bu da istenmeyen sonuçlara yol açacaktır. Peki hangi oda boyutu için hangi ekran tercih edilmeli?

Doğru ekran boyutu konusu uzmanlar tarafından da araştırılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır:

İzleme mesafesi 1-1,5 metre arasında ise 40 inç

İzleme mesafesi 1,3-2 metre arasında ise 50 inç

İzleme mesafesi 1,5-2,2 metre arasında ise 60 inç

İzleme mesafesi 1,7-2,7 metre arasında ise 70 inç

İzleme mesafesi 2,2-3,2 metre arasında ise 85 inç

Bununla birlikte; televizyonu koyacağınız yer de önemlidir. Duvar küçük kalırsa, büyük boyutlu bir televizyonu sabitleyemezsiniz. Bu yüzden televizyon satın almadan önce, koyacağınız yeri ölçün. Peki nasıl mı yapacaksınız? Metreyi alıp televizyonu koyduğunuz yerdeki çapraz ölçüm sonucunu bulun. Bunu da inç olarak çevirin. 1 inç, 2,54 santimetreye eşittir.

Ses sistemi

Dünyanın en kaliteli televizyonunu satın alsanız bile, uygun ses sistemi kullanmadığınızda evde sinema keyfi yaşayamazsınız. Zira hiçbir televizyon, bir ses sistemi kadar iyi bir ses kalitesi sunamaz. Bunun önüne geçmek için 5+1 ses sistemlerini tercih edebilirsiniz. Ancak odanız küçükse, 2+1 veya 3+1 ses sistemi de kullanabilirsiniz. THX sertifikası, Dolby Digital, DTS veya SRS gibi teknolojiler ise tercih edeceğiniz ses sisteminde mutlaka bulunmalıdır.