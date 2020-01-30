Facebook, Tuhaf İsimli Aşağılayıcı Sayfayı Nihayet Kapadı

ABD’de yaşayan Samantha Jespersen isimli bir kadın, 2015 yılında ismini internette arattığında şok oldu. Jespersen, “Samantha Rae Anna Jespersen’in Poposu” isimli bir Facebook işletme sayfası ile karşılaştı. Samantha Jespersen, yıllardır aşağılayıcı sayfanın kapatılması için uğraşıyor.

23 yaşındaki Samantha Jespersen, internetin karşımıza çıkarabileceği zalimce davranışların en kötülerinden birisi ile yıllarca mücadele etmek zorunda kaldı. Samantha, 2015 yılında kendi ismini internette arattığında Samantha Rae Anna Jespersen's Butthole (Samantha Rae Anna Jespersen’in Poposu) isimli bir Facebook işletme sayfasıyla karşılaştı.

“Samantha Rae Anna Jespersen’in Poposu” isimli sayfa, Jespersen 15 yaşındayken, 2012 yılında kurulmuş. Şu an 23 yaşında olan kadın, sayfanın kim tarafından ve neden kurulduğunu bilmiyor. Jespersen, sayfanın kendisi ya da bir tanıdığının açmadığını söylüyor.

Samantha Jespersen adına açılan sayfanın açıklama kısmında, “Resmi olmayan bu sayfa, Facebook’taki insanları bu yere ve işletmeye ilgi gösterdikleri için oluşturuldu. Samantha Rae Anna Jespersen’in Poposu ile ilişkili olan herhangi biri ile bağlantılı değildir ve onaylanmamıştır” yazıyor. Genç kadının adına açılan işletme sayfasında bu zamana kadar herhangi bir paylaşım yapılmadı.

İşletme sayfası olarak açılan sayfanın adres kısmında tam olarak bir sokak numarası bulunmuyor. Ancak adresi haritada işaretlemek için kullanılan imleç, Jespersen ve ailesinin eskiden oturduğu evi gösteriyor.

Tartışmalı Facebook sayfası bu şekilde görünüyor

Samantha Jespersen, sayfanın bir türlü kapatılmaması yüzünden Facebook’a tepki gösterdi. Jespersen, 2015 yılında sayfayı bulduğundan beri sayfanın kapatılması için uğraşıyor. Ancak Facebook, sayfanın kurallarını ihlal etmediğini bildirerek sayfayı kapatmadı.

Jespersen, sayfanın kapatılması için sesini duyurmaya çalışırken konuyu Reddit’te dile getirdi. Jespersen’in haberini gören bazı Reddit kullanıcıları, arkadaşlarının isimleri ile benzer sayfalar açmaya başladılar.

23 yaşındaki kadın, sayfanın kendi hayatına şimdiye kadar büyük bir etkisinin olmadığını söylüyor. Ama gelecekte böyle bir olasılığın gerçekleşmesi Jespersen’i endişelendiriyordu. Neyseki Samantha Jespersen’in “Samantha Rae Anna Jespersen’in Poposu” sayfasına karşı verdiği mücadele geçtiğimiz günlerde Facebook’un sayfayı kapatması ile sona erdi.