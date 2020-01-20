ABD’li sosyal medya devi Facebook’un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in adını Birmanya dilinden İngilizce’ye "Mr. Shithole" (Bay B.k Çukuru) olarak çevirdiği ortaya çıktı. Olayın ardından özür dileyen şirket, sorunun teknik bir aksaklıktan dolayı yaşandığını ifade etti.

Son yıllarda gizlilik ve güvenlik skandalları ile manşetleri süsleyen Facebook, bu kez oldukça çarpıcı bir çeviri hatasıyla gündeme geldi. Sosyal medya platformundaki yayınlarda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in adının Birmanya dilinden İngilizce’ye çevrildiğinde "Mr. Shithole" (Bay B..k Çukuru) olarak görünmesi, küçük çaplı bir krize yol açtı.

Bu çarpıcı hatanın keşfedilmesinin ardından özür dileyen ABD’li şirket, teknik aksaklığın giderildiğini ve benzer bir durumun yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını belirtti. Bununla birlikte Birmanca veritabanında Çinli liderin adının bulunmadığı; ancak "Xi" veya "shi" kelimelerinin söz konusu çeviriye neden olduğu söyleniyor. Aynı hatanın Google’ın çeviri motorunda olmaması ise dikkat çekti.

Facebook, çeviri hatasından dolayı özür diledi

Facebook’taki hata, Çin Devlet Başkanı Jinping'in Myanmar'a yaptığı ziyaretin ikinci gününde, Pekin destekli büyük altyapı planlarını kapsayan bir dizi anlaşmayı imzalamasının ardından ortaya çıktı. Söz konusu ziyaretle ilgili Birmanya dilinde paylaşılan makale ve gönderiler İngilizce'ye çevrildiğinde “Mr. Shithole” (Bay B..k Çukuru) ifadeleriyle karşılaşıyorsunuz.

ABD’li sosyal medya devi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Facebook'ta Birmanca'dan İngilizce'ye yanlış çevirilere neden olan teknik sorunu düzelttik. Tekrarlanmaması için gerekli adımları atıyoruz. Hatanın yol açtığı sorundan dolayı özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Çin, Facebook için ABD’den sonraki en büyük ikinci pazar konumunda. Reuters, geçtiğimiz hafta sayfalarına taşıdığı haberde, sosyal medya devinin ülkedeki reklamcılık faaliyetlerine odaklanması için yeni bir mühendislik ekibi kurduğunu yazmıştı.