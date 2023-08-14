Gözlemevi tarafından paylaşılan bir rapor, Facebook’taki bir dolandırıcılığın detaylarını ortaya koydu. BOTAŞ’ın taklit edildiği ve yapay zekânın kullanıldığı sahte reklamlar, milyonlarca kullanıcıya ulaşmış.

İnternet ve toplum araştırmaları yapan Gözlemevi, bugün popüler sosyal medya platformu Facebook’ta gerçekleşen dolandırıcılıklar hakkında bir analiz yayınladı. Analiz, taklitler ve farklı yöntemler içeren dolandıcılıklara ülkemizde en az 2 milyon kişinin maruz kaldığını ortaya koydu.

Vatandaşlara bir uyarı niteliği taşıyan rapora göre dolandırıcılıklar; BOTAŞ, gazeteler, Selçuk Bayraktar ve kamu kurumlarını taklit ederek gerçekleştiriliyor. Yöntem olarak ise mikro hedefleme, oltalama ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanıldığı ifade ediliyor.

Facebook’un 100 bin TL’den fazla kazandığı dolandırıcılıklar 5 aydır devam ediyor

Gözlemevi

Gözlemlevi’nin aktardığına göre dolandırıcılar, Facebook üzerinden Türkiye’de bulunan kullanıcılara reklam kampanyası düzenlerek yalan vaatlerde bulunuyor ve para istiyor. BOTAŞ gelirlerinin vatandaşlara sunulacağı ve gelir elde edileceği gibi yanıltıcı ifadelerin yer aldığı reklamlarda, Selçuk Bayraktar, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gibi isimlerin fotoğrafları kullanılıyor.

Gözlemevi

Bayraktar başta olmak üzere bu kişilerin haber platformları yoluyla sahte röportajlarının yayınlandığı, hatta onların adına sahte tweet’lerin atıldığı bile Gözlemevi tarafından tespit edilmiş. Aslında bu tarz dolandırıcılıkların yeni ortaya çıkmadığını belirtelim. İletişim Başkanlığı, geçtiğimiz ay Selçuk Bayraktar ve BOTAŞ’ın yer aldığı sahte reklamlar hakkında bir uyarı yayınlamış.

Bunların yanı sıra, yapay zekâ ile oluşturulan ve reklamlara en çok tıklama ihtimali olan kişilere yönelik olan mikro hedefleme ile iletilen videolar da dolandırıcılar tarafından kullanılmış. Sahte görüntülerde, kişilerin yapay zêka ile seslendirildiği ve bu yoldan para kazandıklarını söyledikleri görülebiliyor. Bu reklamlardan bazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Gözlemevi’nin aktardığına göre bu dolandırıcılıklar Mart 2023’e, yani en az beş ay öncesine kadar uzanıyor. BOTAŞ reklamlarından en az 100 bin TL elde edildiği; ancak asıl miktarın bunun çok üzerinde olduğu da ekleniyor.

Gözlemevi tarafından paylaşılan kapsamlı raporu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.