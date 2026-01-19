Türkiye'de 2 yıldır kullanıma kapalı olan Threads, günlük kullanıcı sayısında X’i geride bıraktı

Meta’nın Threads uygulaması, günlük mobil kullanıcı sayısında X’i geçti. Küresel veriler dikkat çekerken, Threads Nisan 2024'ten beri Türkiye’de kullanıma kapalı.

Meta’ya ait Threads, sosyal medya rekabetinde önemli bir eşiği geçti. Paylaşılan güncel verilere göre Threads, günlük mobil kullanıcı sayısında X’i geride bırakarak küresel ölçekte öne çıktı. Bu gelişme, iki platform arasındaki rekabetin seyrini değiştirebilir.

Threads’in yükselişinde Instagram ile entegre yapısı büyük rol oynuyor. Kullanıcıların mevcut hesaplarıyla kolayca geçiş yapabilmesi, platformun kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. X cephesinde ise kullanıcı sayısında durağanlık dikkat çekiyor.

X, geçmişte anlık haber ve gündem takibiyle öne çıkarken, son dönemde yapılan değişiklikler kullanıcı deneyimi konusunda eleştiriliyor. Threads ise daha sade ve algoritma odaklı bir akış sunarak alternatif arayanları kendine çekiyor.

Ancak tablo her ülkede aynı değil. Threads, Türkiye’de hâlâ kullanıma kapalı durumda. Küresel büyümesine rağmen Türkiye pazarında yer alamaması, platformun erişebileceği potansiyel kullanıcı sayısını şimdilik sınırlıyor. Gelecekte bu durumun değişip değişmeyeceği merak konusu.