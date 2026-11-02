Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 yaş altı sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi.

Türkiye’de yakın zamanda Resmî Gazete’de yayımlanan çocuklara yönelik sosyal medya yasağı için beklenen gün geldi. 1 Kasım Pazar günü itibarıyla belirli bir yaş altına sosyal medya kullanımını yasaklayacak düzenleme, resmen yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara herhangi bir şekilde hizmet sunması tamamen yasaklanmış oldu. Yani 15 yaş ve altı artık sosyal medya kullanamıyor.

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e-Devlet’ten yaş tespiti, 15-18 yaş arası için farklı önlemler

Yeni düzenlemeyle birlikte platformlar, hesap açılışında ve kullanım sürecinde yaş doğrulama mekanizmalarına sahip olacaklar. Doğrulaması doğrudan kişisel kimlik bilgilerinin platformlara verilmesiyle değil, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak özel bir araç ile gerçekleştirilecek. Siber Güvenlik Başkanlığının sunacağı çevrim içi hizmet üzerinden alınacak bu belirteçte yalnızca kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığı ve 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilgisi yer alacak. Kullanıcının tam adı, profili veya üçüncü şahıslarca tespit edilmesini sağlayacak kişisel veriler dahil edilmeyecek.

Platformlar sadece ilk kayıtta değil, kullanım sürecinde de şüpheli durumlar tespit ettiğinde hesabı askıya alarak e-Devlet belirteciyle yeniden doğrulama talep edebilecek. 15 yaşın altında olduğu tespit edilen kişilerin yeni hesap açma talepleri derhal reddedilecek. Mevcut hesaplar için ise platformlara 31 Mart 2027 tarihine kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar yaş doğrulaması yapılmayan veya 15 yaş altı olduğu belirlenen hesaplar kapatılarak verileri silinecek.

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına basmamış gençler için platformlar varsayılan olarak "ayrıştırılmış ağ hizmeti" sunmak zorunda kalacak. Bu hesaplarda gizlilik ayarları en yüksek seviyede tutulacak ve profiller kamuya açık hâle getirilemeyecek. Çocuk hesaplarındaki takipçi ve takip edilen listelerini yalnızca hesap sahibinin kendisi görebilecek. Çocuk hesaplarına yalnızca karşılıklı takipleşilen veya kullanıcının takip ettiği hesaplar mesaj atabilecek, ayrıca mesajlarda "görüldü" bilgisi yer almayacak.

Bununla birlikte, gençlerin dijital ortamlarda ticari ve psikolojik sömürüye maruz kalmasını engellemek adına bağımlılık yapıcı özellikler engellenecek. Çocuk hesapları canlı yayın açamayacak, profilleme yapılarak davranışsal veya kişiselleştirilmiş reklamlara tabi tutulamayacak. Paylaşımların, profil fotoğraflarının ve görsellerin izinsiz yayılmasını önlemek amacıyla ekran görüntüsü alınmasını engelleyici teknik tedbirler uygulanacak. Platformlar, çocuk hesaplarını rehber eşleştirmelerinde kullanamayacak ve bu hesapları başkalarına takip önerisi olarak sunamayacak.