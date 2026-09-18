Avrupa Birliği “EU Kids Act” isimli yasa tasarısını duyurdu. Eğer kabul edilirse 13 yaş altına sosyalm edya ysaklanacak, bağımsız sosyal medya kullanımı için en az 15 yaş gerekecek.

Son zamanlarda sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri nedeniyle dünya çapında belli yaş altına yasak getirildiğini görmeye başlamıştık. Hatta Türkiye’de de böyle hamleler planlanıyordu. Şimdi ise belki de görebileceğimiz en sert düzenlemelerden biri geldi. Avrupa Birliği “EU Kids Act” ismi verilen yasa tasarısını duyurdu.

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Eğer bu yasa tasarısı kabul edilirse 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimi tamamen engellenecek. 13 ve 14 yaşındaki gençler ise sadece ebeveynlerinin gözetimi ve kontrolü altında sınırlı hesaplar açabilecek.

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Tamamen bağımsız sosyal medya kullanımı için 15 yaş ve üstü olmak gerekecek

Çocukların herhangi bir ebeveyn denetimi olmaksızın kendi bağımsız sosyal medya hesaplarını oluşturabilmesi için en az 15 yaşına basmış olmaları gerekecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sosyal medyanın gelişmekte olan beyin ve kişilik üzerindeki zararlarına dair güçlü kanıtlar bulunduğunu belirterek, teknoloji şirketlerinin çocukların ruh sağlığıyla sorumsuz bir şekilde oynamasına artık izin vermeyeceklerini vurguladı.

Teklif edilen düzenleme yalnızca yaş sınırı getirmekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal medya platformlarının çalışma mimarisini de hedef alıyor. Yasa tasarısı uyarınca platformlar, küçük kullanıcıları zararlı içerik girdaplarına çeken tavsiye algoritmalarını kaldırmak zorunda kalacak. Ayrıca yeni tasarı; sonsuz kaydırma özelliğini, gece gönderilen anlık bildirimleri ve yabancılardan gelen istenmeyen mesajları doğrudan engelleyecek.

Bunlara ek olarak yapay zekâ botlarının da varsayılan olarak kapalı tutulması ve gençlerde duygusal bağımlılık yaratmayacak şekilde yapılandırılması şart koşuluyor. 13 yaş altı çocuklar için ebeveyn yönetimli "mini hesaplar" üzerinden özel çocuk dostu video izleme servisleri sunulabilecek. Bu hesaplarda günlük ekran süresi maksimum 1 saat ile sınırlandırılacak. 13 ve 14 yaş grubu için sunulacak denetimli alt hesaplarda da benzer şekilde günlük 1 saatlik kullanım limiti ve kısıtlı sosyal etkileşim korumaları yer alacak.

Platformlar için bir diğer kritik yükümlülük ise yaş doğrulama sistemleri kurmak olacak. Yasa, yeni hesap açılışlarında yaş kontrolü yapılmasını ve mevcut kullanıcılar için kredi kartı bilgileri gibi yöntemlerle yaş tahmini yürütülmesini şart koşuyor. Şirketlerin, kimlik belgelerini veya biyometrik verileri saklamayan yaş doğrulama araçlarını kullanması gerekecek.

Uyum süreçleri AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) çerçevesinde denetlenecek. Kurallara uymayan platformlar için net ceza miktarları açıklanmasa da DSA kapsamında küresel yıllık cironun yüzde 6'sına varan dev yaptırımlar uygulanabiliyor.