Facebook, Tüm Çalışanlarına Fazladan 1.000'er Dolar Verecek

COVID-19'un dünya geneline yayılmaya ve ölümler ise artmaya devam ediyor. Ülkeler bu yayılımı minimalize etmek için ellerinden geleni yaparken Facebook, bu zorlu süreçte çalışanlarına destek olabilmek için bütün çalışanlarına 1.000 dolar verecek.

Dünya geneline hızla yayılan virüsleri engellemek bir hâyli zor ve sonuçları ise ciddi olabiliyor. Günümüz gündeminden düşmeyen COVID-19'da bu virüsler arasında. Ülkemizde bu virüs türüne yakalanmış 98 vaka bulunurken diğer ülkelerde ise bu sayı seksen binlere ulaşabiliyor.

Yeni tür Corona virüsünden (COVID-19) çalışanlarını ve bünyesini korumak isteyen şirketler ise çalışanlarının evden çalışmalarına destek oluyor ve fiziksel mağazalarını kapatıyor. Bu şirketler arasında bulunan ve toplam 45.000 çalışanı bünyesinde barındıran Facebook, 13 Mart tarihinde çalışanlarının evden çalışmalarını istediğini açıklamıştı.

Facebook, tüm çalışanlarına 1.000'er dolar verecek.

Corona virüsünün yeni türünün (COVID-19) dünyaya yayıldığı bu zorlu günlerde Facebook, çalışanlarına destek olabilmek ve onların motivasyonlarını yüksek tutabilmek için 1.000'er dolarlık ikramiyeyi tam zamanlı tüm çalışanlarına veriyor.

İkramiyenin evden çalışan kişilerin ofis düzenine geçebilmek gibi harcamalara veya çocuklu ailelerin bakıcılara vereceği ücretler düşünülerek planlandığı, Silikon Vadisi devi Facebook tarafından belirtiliyor.

Facebook bu ikramiyeyi tam zamanlı çalışanlarına ödeyecek. Temizlik görevlisi ve kafeterya çalışanı gibi yarı zamanlı çalışanların çalışma saatlerinin düşmüş olmasına rağmen düzenli ücretlerinin yine Facebook tarafından ödendiği de bilinenler arasında.

Facebook, Corona virüsü ile zarara uğramış şirketlere de yardım edecek.

COVID-19 virüsü ile beraber önlemlerini artıran yönetimler; kafeterya, sinema, kahve dükkanı, alışveriş merkezi, eğlence merkezi ve hatta toplu taşıma şirketleri gibi topluma açık hizmet veren kuruluşları kapatma kararı aldı. Bu ve bunun gibi işletmeler ise Corona virüsü dolayısıyla büyük zarara uğradı.

Teknoloji lideri şirketin Operasyon Direktörü Sheryl Sandberg, 100 milyon dolar kadar bir ücretin virüsten ağır etkilenen 30 ülkedeki küçük işletmelere destek olma amacı ile dağıtılacağını duyurdu. İşletme sahiplerinin bu yardımdan nakit veya reklam kredisi olarak yararlanmak için Facebook'a başvurmaları gerekiyor.