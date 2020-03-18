Corona Virüsü Nedeniyle Türkiye'deki İlk Ölüm Gerçekleşti

En son 16 Mart'ta açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de doğrulanan Corona virüsü vakasının 47 olduğunu duyurmuştu. Günlük bilgilendirmelerine devam eden Sağlık Bakanı, 17 Mart itibariyle 89 yaşındaki bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan Corona virüsü, kısa süre içerisinde dünya geneline yayıldı. An itibarıyla dünya gelenindeki resmiyet kazanan vaka sayısı 200.000'e yakın ve toplam ölüm sayısı ise yaklaşık 8000 kişi olarak belirtiliyor. Peki Türkiye'deki son durum ne? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en güncel açıklaması.

Türkiye'de corona virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarına Türkiye'deki çalışmaların yaklaşık 90 gündür devam ettiğini belirtti. Ardından hastalığın genel yapısı hakkında bilgiler veren Koca üzülerek acil bir durum nedeniyle toplantı düzenlendiğini bildirdi.

Söz konusu acil durum ise Türkiye'deki ilk Corona virüs kaynaklı ölüm gerçekleşti. Bakan Koca, hayatını kaybeden hastanın Çin'den gelen bir çalışanından virüs kaptığını ve 89 yaşında olduğunu bildirdi.

Fahrettin Koca'nın açıklamaları: Bugün ilk kez bir hastamı kaybettim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Olayın Çin'de çıkmasından sonra niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor ancak bu grupta ölüme neredeyse rastlanmıyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır seyrettiği kişiler, direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir" dedi.

Fahrettin Koca, "Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı çalışanından aldı" sözleriyle, Türkiye'deki Corona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini üzülerek açıkladı.

"Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu tolpumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirus ile mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür. Ailesine sabır diliyorum."

"Temas hikayesi ve bulguları nedeniyel izole edilen vakalar bulunmakta ve yakınları taranmakta. Önceden tanı konan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Belirttiğim gibi pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor."

"Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz. Dünyadaki sonuçlar iyi biliniyor. Net bir iyimserlik yaratıyor. Bir kez daha halkımıza baş sağlığı diliyorum. Tanı konan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim. Bir buçuk iki ay direnelim. Teşekkür ediyorum."

Türkiye'deki güncel Corona virüsü vakası 98'e yükseldi:

Sağlık Bakanı'nın açıklamalarının hemen ardından bakanlık, ülkemizdeki güncel Corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de 17 Mart itibariyle 98 Corona virüsü vakası bulunuyor. 16 Mart günü itibariyle bu sayı 47 idi.