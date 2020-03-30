Facebook, bugün itibarıyla Corona Virüs Bilgi Merkezi’ni Türkçe olarak da hizmete sundu. Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere, dünyadaki pek çok küresel sağlık otoritesinin COVID-19 ile ilgili paylaştığı güncel verilere erişim imkanı sunan merkez, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Sağlık otoriteleri, bir yandan sahada koronavirüs salgını ile mücadele ederken, bir yandan da sosyal medyadaki yanıltıcı bilgilere cevap vermeye çabalıyor. Bu noktada Facebook, Twitter ve Google gibi küresel internet şirketlerine çok büyük bir görev düşüyor. Nitekim her üç şirket de, salgına dair komplo teorileri ve diğer yanlış bilgiler ile mücadele için tam anlamıyla seferberlik ilan etmiş durumda.

Salgınla mücadelede yeni bir adım daha atan Facebook, Corona Virüs Bilgi Merkezi’ni Türkçe olarak da hizmete sundu. Facebook kullanıcılarının haber kaynaklarının en üstünde görünecek olan bölüm, Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi küresel sağlık otoritelerinin paylaştığı bilgilere gerçek zamanlı ulaşma imkanı sunuyor.

COVID-19’un yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan videolar, makaleler ve bilimsel kaynaklar için çatı görevi gören Corona Virüs Bilgi Merkezi, aynı zamanda hem kendinizi hem de ailenizi korumak için uygulamanız gereken tedbirlerle ilgili pek çok bilgiye erişmenizi sağlıyor.

Koronavirüs salgının Türkiye ve dünyadaki seyrine ilişkin güncel bilgiler sunan merkez, kullanıcılara son gelişmelerle ilgili bildirimler gönderecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, insanların güvenilir sağlık kuruluşlarının paylaştığı doğru ve resmi bilgilere erişmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.