Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sıkı karantina önlemlerini sorguladığı ve halka ‘normalleşme’ mesajı verdiği iki videosunu kaldırdı.

Irkçı, homofobik ve cinsiyetçi açıklamaları ile toplumdaki birçok kesimi öfkelendiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geride bıraktığımız hafta sonunda paylaştığı bir dizi video nedeniyle Twitter’ı harekete geçirdi. Eski bir asker olan aşırı sağcı Bolsonaro’nun, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını kontrol altına almak için uygulanan karantina önlemlerini sorguladığı iki tweet, sosyal medya devinin topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle pazar günü kaldırıldı.

Twitter, COVID-19 ile ilgili çelişkili bilgilere neden olabilecek ve toplumdaki kaosu daha da artırabilecek içeriklere engel olmak için proaktif bir yaklaşım benimsiyor. Benzer şekilde Facebook da, salgınla ilgili komplo teorileri ve yanlış bilgiler içeren tüm yayınların platformdan kaldırılacağını açıklamıştı.

Kaldırılan videolardan birinde Bolsonaro, bir sokak satıcısına "İnsanlardan duyduğum şey çalışmak istedikleri. Başından beri söylediğim iki şey var: Dikkatli olacağız ve 65 yaş üstü kişiler evde kalacak” diyor. Satıcı ise “Hiçbir şey yapmadan duramayız. İnsanlar hastalıktan değil, açlıktan ölmekten korkuyor” cevabını veriyor.

Aşırı sağcı lider, başka bir videoda, Brezilya’da valiler ve bazı belediye başkanları tarafından virüse karşı etkili bir sınırlama önlemi olarak uygulanan karantina önlemlerini sorguluyor ve “normale dönüş" çağrısında bulunuyor. "Bu şekilde devam ederse, çözülmesi yıllar alacak devasa bir işsizlik sorunu ile karşılaşacağız” diyen Bolsonaro, “Brezilya ya durmayacak, ya da Venezuela'ya dönüşecek” ifadelerini kullanıyor.

Söz konusu dört videoda Bolsonaro’nun etrafı küçük kalabalıklar tarafından çevrilmiş görünüyor. Bugüne kadar dünya genelinde 34 binden fazla insanı öldüren COVID-19 hastalığını "grip" olarak nitelendiren ve okulların, dükkanların ve mağazaların yeniden açılmasını savunan Brezilya Devlet Başkanı, sadece 65 yaş üstüne izolasyon uygulanması ile bu sorunla baş edilebileceğini düşünüyor. Paylaşılan resmi rakamlara göre, Brezilya’da 4.114 COVID-19 vakası bulunuyor. Güncel ölü sayısı ise 136.