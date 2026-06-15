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Birleşik Krallık, 16 Yaş ve Altındaki Kullanıcılara Sosyal Medyayı Yasaklayacak!

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Birleşik Krallık, 16 yaş altındaki kullanıcılara sosyal medyayı yasaklayacağını açıkladı.

Birleşik Krallık, 16 Yaş ve Altındaki Kullanıcılara Sosyal Medyayı Yasaklayacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sosyal medyanın çocuklara olan olumsuz etkilerinden dolayı dünya çapında bu konuda kısıtlamalar ve yasaklar gelmeye başlamıştı. Avustralya gibi ülkelerin çoktan belli yaş altı kullanıcılara sosyal medyayı yasakladığını görmüştük. Türkiye’de de yakında benzer bir yasağın geleceği açıklanmıştı.

Şimdi ise Birleşik Krallık’tan böyle bir hamle geldi. Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, bugün canlı yayında yaptığı açıklamalar ile ülkede çocuklara sosyal medya yasağı getireceklerini duyurdu.

İçerikten Görseller

Birleşik Krallık, 16 Yaş ve Altındaki Kullanıcılara Sosyal Medyayı Yasaklayacak!
soci

16 yaş ve altına yasaklanacak

soci

Başkbakanın açıklamalarına göre sosyal medya platformları, 16 yaş ve altındaki çocuklar için yasaklanacak. Tam yasağın doğru hamle olduğunu düşündüğünü belirten Stramer, bu tarz platformların çocuklara olan zararını vurgulayarak böyle bir karara vardıklarını belirtti. Kararın çocukları çevrim içi ortamlarda korumaya yardımcı olurken teknoloji şirketlerinin gücüne de karşı koyacağı belirtiliyor.

Yasak kararı; TikTok, Instagram, Snapchat gibi uygulamalar başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında geçerli olacak ve 2027 yılının ilkbaharında başlayacak. Yakında oyun ve canlı yayın hizmetlerine karşı önlemler geleceği de Starmer tarafından açıklandı.

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