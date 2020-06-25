Facebook, Forecast (Tahmin) adlı uygulamasını iOS üzerinde test etmeye başladı. Forecast uygulamasıyla kullanıcılar, gündeme yönelik tahminler yapabilecek, sorular sorabilecek ve tartışmalara katılabilecek.

Geleceği bilmek imkansız. Buna karşın Facebook'un yeni Forecast uygulaması, kullanıcıların gündeme dair tahminler yaparak öngörülerini paylaşmasını amaçlıyor. Facebook'un dahili Ar-Ge grubu NPE Team tarafından geliştirilen yeni bir proje olan Forecast, kullanıcıların dünyadaki önemli olayların sonucunu tahmin etmesi üzerine kuruldu.

Forecast'in iOS uygulaması, şu anda kullanıcıların davetle katılabildikleri bir beta aşamasında ve şu anda yalnızca ABD ve Kanada konumlarındaki kullanıcılar tarafından test ediliyor. Forecast’te kullanıcılar, olaylar hakkında tahminlerde bulunabilecek, sorular sorabilecek, anketler yapabilecek ve tartışmalar açabilecekler.

Facebook'un yeni uygulaması Forecast, şimdilik iOS'te test ediliyor

Forecast uygulaması üzerinden yapılan tahminler ve ilgili tartışmalar, Forecast web sitesinde herkesin erişimine açık olacak ve kullanıcılar tarafından paylaşılabilecek. Facebook, geçtiğimiz günlerde uygulamayı küçük bir grup çalışanıyla dahili olarak test etti ve çalışanların yaptığı ilk tahminler, uygulamanın lansmanındaki temel içeriği oluşturuyor.

Facebook şu anda sağlık, araştırma ve akademik toplulukların üyelerini COVID-19 salgını ve dünya üzerindeki etkisi hakkında tahminler yapmaya davet ediyor. Tahmin ve sorular, Forecast ekibi tarafından Facebook'un Topluluk Standart'larına göre inceleniyor. Böylece Forecast, nefret söylemi, şiddet, ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi olumsuz davranışların önüne geçerek güvenilir bir platform olmayı hedefliyor.

Forecast, kullanıcıların tahminler yapabildiği bir sosyal medya platformu

Kullanıcılar tahminler yapabilmelerinin yanı sıra tahminleri oylayabilecek. Ayrıca uygulamada puan kazanabilecek ve kazandıkları puanlarla gündemdeki konular hakkında sorular sorabilecek ve yine tahminlerde bulunabilecekler. Facebook'un sahte haberler, komplo teorileri ve gerçek olmayan içeriklere engel olamaması, Forecast için endişe verici görülse de puan sisteminin buna etkisinin nasıl yansıyacağını göreceğiz.

Betaya katılmak isteyenlerin, Forecast Beta Testers adlı Facebook grubuna katılım isteği gönderdikten sonra, uygulamayı iOS mağazasından indirerek davetiye beklemeleri gerekiyor. Bu arada, tahminlerin resmi Forecast web sitesinde nasıl şekillendiğini buradan kontrol edebilirsiniz. Betanın şu anda sadece ABD ve Kanada'daki kullanıcılara açıldığını tekrar hatırlatalım.

Forecast duyuru videosu: