Kullanıcıların şikayetlerine pek de kulak asıyormuş gibi davranmayan Facebook’un en önemli reklam verenlerinden biri olan The North Face, platformun nefret söylemi ve yanlış bilgilendirmeye karşı izlediği yetersiz politikaya tepki olarak bir süreliğine reklamlarını çekme kararı aldı.

Facebook’un nefret söylemi ve dezenformasyona neden olan içerikler konusunda takındığı tavır pek çok kişi tarafından eleştiriliyordu. Platforma yönelik tepkiler şimdi onları en zayıf olduklar yerden vuruyor: cüzdanlarından.

Şirket, pek çok reklamvereni tarafından boykot ediliyor. Son olarak boykotçuların arasına dünyaca ünlü giyim firması The North Face dahil oldu. Firma, Temmuz ayı boyunca platforma reklam vermeyecek.

Facebook’a reklam yok

The North Face’e ek olarak dış mekan ekipmanları satan REI ve işe alım firması Upwork de Facebook’u boykot platformunda yer alan firmalar arasında bulunuyor. Öte yandan bu eylemin hedefinde Facebook, bir site değil bir platform olarak duruyor.

Bunun anlamı da şu: Facebook bünyesinde yer alan tek internet platformu facebook.com değil. Site ile bağlantılı olan Messenger gibi uygulamalara ek olarak, yine aynı çatı altındaki Instagram gibi ayrı platformlar da boykottan etkilenecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan The North Face’in çatı firması VF Corp, Facebook’un nefret söylemine, hatalı ve şiddete yönlendiren içeriklere karşı daha katı önlemler almaması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirtti. Ayrıca Vans ve Timberland gibi diğer firmalar içinde bu kararın masada olduğu açıklandı.

Facebook: Derinden saygı duyuyoruz

Açıklamalara karşılık olarak Facebook cephesinden de bir cevap geldi. Firmanın başkan yardımcısı Carolyn Everson, marka kararlarına “derinden bir saygı duyduklarını” ve “nefret söylemini ve seçmen bilgisi toplamayı kaldırmaya odaklanacaklarını” ifade etmişti. ABD’de bir önceki seçimlerde platformun etkisi büyük tartışma yaratmıştı.

Boykot kararları geçici ve firmanın devasa bütçesinde onarılması imkansız hasarlar yaratmayacak. Geçtiğimiz yıl firma reklamdan yaklaşık 70 milyar dolar kazanmayı başarmıştı. Platformların kullanımı ve reklama ödenen meblağlar da pandemi döneminde artış göstermişti. Sosyal medya devi defalarca özür dilese de yaşanan sıkıntıları çözebilmiş değil.