İngiltere Rekabet ve Pazar İradesi, bugün yaptığı açıklamayla Facebook’un Giphy’yi satın alırken tüm belgeleri bilinçli olarak reddederek, icra emrini ihlal ettiği gerekçesiyle 70 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı duyurdu.

Popüler sosyal medya şirketi Facebook, geçtiğimiz yıl GIF platformu Giphy’i 400 milyon dolar karşılığında satın alacağını duyurmuştu. Facebook’un duyurusunun ardından İngiltere Rekabet ve Pazar İdaresi (CMA), Facebook’un satın alma sürecini incelerken, şirketin uygunsuz davranışları olduğunu fark etti.

CMA, yönetmeliğe aykırı davranışları gerekçesiyle Ağustos ayında Facebook hakkında soruşturma başlattı. Denetleyici kurum CMA tarafından bugün yapılan açıklamayla, soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme duyuruldu. Açıklamaya göre Facebook, Giphy’nin satın alma sürecinde bazı belgeleri sakladığı gerekçesiyle 70 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

Facebook bazı belgeleri kasıtlı olarak saklamış

Birleşik Krallık Hükümeti’nin web sitesindeki CMA duyurusuna göre Facebook, yönetmeliklerine uymak ve gerekli tüm bilgileri bildirmekle yükümlüdür. Ancak Facebook’un bazı bilgileri bilinçli olarak gizlediğini iddia edildi. İnceleme kapsamında başlatılan soruşturmanın bir parçası olarak da Facebook ve Giphy arasında satın alma işlemi yokmuş gibi rekabet etmeye devam etmesi beklenen bir icra emri (IEO) yayınlandı. Facebook, icra emrine uygun güncellemeleri sağlayamadı.

Denetleyicilerin yaptığı basın açıklamasında, Facebook’un uyarılara rağmen rekabet yönetmeliğine uygun davranmadığı ve satın alma ile ilgili gerekli tüm bilgilendirmeleri reddettiği gerekçesiyle 70 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Kasıtlı olarak ilk kez bir şirkete para cezası verildiğini söyleyen CMA’dan direktör Joel Bamford, “Bu ceza, yasaları önemsemeyen herhangi bir şirket için uyarı niteliğindedir” dedi. Bamford, soruşturmanın devam ettiğini, Facebook ve Giphy birleşmesi ile ilgili nihai bir karar verilmediğini belirtti. Facebook’un sözcüsü, CMA’nın verdiği cezayı haksız bularak kabul etmediklerini dile getirdi.

Dev şirketin aldığı uyarılar ve cezalar şirketin itibarını zedeliyor. Bu Facebook’un aldığı ilk ceza değil, daha önce de CMA’dan onay almadan 2 kez uyumluluk şefini değiştiren Facebook, 700 bin dolar ceza almıştı.