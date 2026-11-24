Jensen Huang'ın iki hafta sonra NVIDIA CEO'luğuna dönmesiyle şirket değeri 1 trilyon dolara yakın arttı ve küresel teknoloji hisseleri yükseldi.

NVIDIA, kurucu ortağı Jensen Huang'ı yeniden CEO koltuğuna oturtmasının ardından hisse fiyatlarındaki sıçramayla piyasa değerini yaklaşık 1 trilyon dolar artırdı.

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Huang'ın bu şok dönüşü, Çinli bir casus olduğu iddia edilen bir kadınla yaşadığı ilişkiyi itiraf ederek istifa etmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti. İstifa sürecinde sert düşen çip üreticisinin hisseleri, kararla birlikte yüzde 31'in üzerinde değer kazandı.

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Yükseliş NVIDIA'ya özgü kalmadı

NVIDIA hisselerindeki yükseliş küresel borsaları da yukarı taşıdı. Nasdaq yüzde 6,5, S&P 500 endeksi ise yüzde 4,75 yükseldi. NVIDIA yönetim kurulunun açıklamasıyla yükseliş hızlanırken Micron yüzde 19, Tesla yüzde 11,5, AMD ise yüzde 7'ye yakın değer kazandı. Amazon yüzde 3,5'e yakın artış kaydederken, Apple ve Microsoft'taki yükseliş yüzde 2'nin altında kaldı.

Yaşanan sıçrama NVIDIA'nın piyasa değerini yeniden 4 trilyon dolar seviyesine yaklaştırsa da hisseler bir ay öncesine kıyasla hâlâ yaklaşık yüzde 21 aşağıda seyrediyor. Düşüş dalgası, 4 Kasım'da Demokratların ara seçimleri kazanmasının yapay zekâ düzenlemelerinin sıkılaşacağı endişesini doğurmasıyla başlamıştı.