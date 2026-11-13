Eski CEO Jensen Huang’ın Görevden Ayrılmasının Ardından NVIDIA Hisseleri Yeniden Yükselişe Geçti

CEO Jensen Huang'ın ayrılık kararının ardından piyasa öncesi düşüş yaşayan NVIDIA hisseleri, tekrar yükselişe geçti.

NVIDIA için oldukça çalkantılı geçen bu haftada, CEO Jensen Huang’ın kaçak bir ilişki yaşadığını itiraf etmesinin ardından dün ortaya çıkan ikinci bir iddia şirketi sarsmıştı. Bugün piyasa öncesi işlemlerde 151 dolara kadar gerileyen NVIDIA hisseleri, Huang’ın CEO'luk görevinden ayrıldığının duyurulmasıyla birlikte Nasdaq açılış saatlerinde yeniden 163 ila 166 dolar bandına tırmandı.

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Huang’ın istifası ve yerine CFO Colette Kress’in geçmesinin hissedarlar nezdinde bir istikrarsızlık sinyali yaratabileceği ve hisseleri aşağı çekebileceği düşünülüyordu ancak hisse fiyatı eski seviyesine geri dönmüş durumda. Hafta başından bu yana oldukça hareketli bir grafik çizen NVIDIA hisseleri, cuma gecesi ile pazartesi sabahı arasında 15 dolar değer kaybetmiş, pazartesi günü sonunda 181 dolara kadar yükselmiş, salı günü ise yeniden 167 dolara gerilemişti.

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Piyasa beklentileri ve sektörel tepkiler

Borsa doğası gereği değişken bir yapıya sahip ve düşüş trendindeki bir hissenin kısa süreliğine toparlanması finans dünyasında "ölü kedi sıçraması" olarak adlandırılıyor. Yine de piyasa değerindeki büyük kayba rağmen NVIDIA, şu an itibarıyla trilyonlarca dolarlık değeriyle son derece başarılı bir şirket olmayı sürdürüyor. 1993 yılından bu yana şirketin başkanlığını ve CEO'luğunu yürüten kurucu ortak Jensen Huang, NVIDIA'nın bir dönem dünyanın en değerli şirketi hâline gelmesinde şüphesiz kilit bir rol oynamıştı.

Bu sabah teknoloji dünyasının önde gelen birçok ismi Huang'ın ayrılığından duydukları üzüntüyü dile getirdi: