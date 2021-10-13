The Intercept, Facebook'un bugüne kadar bir sır olarak sakladığı kara listesini açığa çıkardı. Yaklaşık 4 bin kişiden oluşan bu kara listede suç ve terör örgütü ile bağlantılı isimler, nefret ve militarize edilmiş toplumsal hareketler sergileyen insanlar yer alıyor.

The Intercept tarafından sızdırılan "Tehlikeli Kişiler ve Örgütler Listesi" (DIO) üç kademeden oluşuyor. En tehlikeli kişiler olarak nitelendirilen ilk kademede ciddi oranda çevrimdışı (internet dışında da) zarar verebilecek insanlar bulunuyor. ABD'nin dış politikasıyla uyumlu gözüken bu ilk kademedeki insanların çoğu ABD, Orta Doğu ve Güney Asya'da yer alan örgütlerde görev alıyor.

Facebook, ikinci katmanda yer alan kişiler için "Devlet Dışı Şiddete Dayalı Suçlular" ifadesini kullanıyor ve bu insanlar genellikle yurt dışında tehlikeli olarak kabul edilen, daha önce şiddet içeren eylemlere katılan kişilerden oluşuyor. Üçüncü katmana ise ABD hükümetine zarar verme potansiyeline sahip, sağ görüşlü milisler dahil edilmiş durumda. Bu arada listede Türkiye'den de pek çok ismin bulunduğunu belirtelim.

Güncel listede çok uzun zaman önce ölen insanlar da yer alıyor

Kısaca özetlemek gerekirse Facebook'un kara listesinin %53,7'si terörizmle, %23,3'ü militarize toplumsal hareketlerle, %17'si nefret gruplarıyla, %4,9'u suça teşebbüs edenlerle ve %1'i de devlet dışı şiddetle ilgili kişilerden oluşuyor.

The Intercept, Facebook'un bu listeyi yayınlaması için bugüne kadar birçok şikayet aldığını ancak şirketin hiçbir zaman buna yanaşmadığını belirtiyor. Aynı zamanda yayınladığı listeyle birlikte listenin insanların kişisel özgürlüklerini sınırlamaya yönelik olduğunu belirten haber kuruluşu, "Facebook'un DIO politikası, belirtli toplulukları orantısız bir şekilde cezalandıran sorumsuz bir sistem haline geldi" ifadelerine yer verdi.

Raporla birlikte yazılan haberde aynı zamanda listede bulunan kişilerin politikacıların, yazarların, hayır kurumu sahiplerinin, yüzlerce müzik grubu ve çok uzun zaman önce ölmüş insanların yer alması dikkat çeken detaylardan biri oldu. Facebook, bir yandan böylesine kafa karıştırıcı bir listeye sahip olduğu için insanları hedef olarak göstermek ile suçlanırken, bir yandan da ihmalkar davranmaması için böyle bir listeye sahip olduğu için destek gördü.

Facebook'un 4 bin kişiden oluşan kara listesini görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.