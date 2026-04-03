15 Yaşından Küçüklere Sosyal Medya Yasağı, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Detayları

15 yaşından küçük kullanıcıların sosyal medya kullanımını yasaklayacak düzenlemenin de yer aldığı kanun değişiklikleri, TBMM'de komisyondan geçti.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uzun bir süredir çocukların sosyal medya platformlarını kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler geleceği konuşuluyordu. Hatta birçok yetkiliden gelen açıklama belli bir yaş altının sosyal medya kullanımına kısıtlamalar gelebileceğini göstermişti.

Şimdi ise bu konuda çok büyük bir gelişme yaşandı. Sosyal medya düzenlemesini de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM’de komisyondan resmen geçti. Peki bu düzenleme yürürlüğe girerse sosyal medyada çocuklara yönelik nasıl bir yasak göreceğiz?

15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Kanun değişikliğinde doğum izninden internetteki reklamlara kadar birçok farklı konuda düzenlemeler yer alıyor. Sosyal medyayla ilgili kısımda onların bir parçası. Bu düzenlemeye göre eğer değişiklikler yürürlüğe girerse Türkiye’de 15 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya kullanımına kısıtlamalar gelecek.

Öyle ki yeni yasaya göre sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Şirketler, yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alacak. Bu kapsamda alınan tedbirler sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayımlanacak.

Bunun yanı sıra platformlar açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlamak zorunda olacak. Ebeveyn kontrol araçları hesap ayarlarının kontrol edilmesine, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına ve kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmaları içerecek.

