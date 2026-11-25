Threads’in iPad uygulaması kullanıma sunuldu.

Instagram’ın iPad’e gelmesi tam 15 yıl sürmüştü. Threads için o kadar beklemedik. Gece yarısı yayımlanan güncellemeyle X’in en büyük rakibi, Apple’ın tabletlerine özel uygulamasına kavuştu.

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Aylık 500 milyon aktif kullanıcıyı aşan Threads’e iPad’den girmek için artık tarayıcı açmak gerekmiyor. Yalnız, uygulamanın çıkmasıyla birlikte tasarımı da konuşulmaya başlandı. Kullanıcıların bir kısmı, geniş ekranda sunulan arayüzden pek memnun değil.

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Threads’in iPad uygulamasında neler var?

iPad’i dik kullanırken arayüz gayet rahat. Sağa kaydırınca arama bölümü, sola kaydırınca akış menüsü açılıyor. Bölümler arasında dolaşmak için bu hareketler yeterli.

Tableti yatay çevirdiğinizdey ise aynı rahatlıktan söz etmek güç. Threads’in web sürümünde sütunları yan yana açabiliyorsunuz; iPad uygulamasında böyle bir seçenek yok. Koca ekranda yine tek sütunluk akışa bakıyorsunuz. Yer var ama şimdilik uygulama bu alandan pek yararlanmıyor.