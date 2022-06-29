Facebook, Gruplar için yeni bir tasarım oluşturdu. Küçük bir kullanıcı kitlesiyle test edilen yeni tasarım, Discord'a benzerliği ile dikkat çekiyor. Öyle ki yeni tasarımdaki renkler bile Discord'un aynısı...

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından bir tanesi olan Facebook'un sunduğu özelliklerden bir tanesi de Gruplar. Kullanıcılar, isterlerse samimi arkadaşları isterlerse de daha farklı amaçlarla ortak noktada bulundukları diğer insanlarla gruplar kurabiliyorlar. Facebook cephesinden gelen son bilgiler ise uygulamadaki Gruplar bölümünün baştan aşağı değişeceğini gözler önüne seriyor. İşin ilginç tarafı, yeni tasarım ve özellikler pek çok kişiye tanıdık gelecek.

Meta mühendisleri, Facebook'taki Gruplar için yeni bir arayüz oluşturdular. Bu arayüz, açık konuşmak gerekirse Discord'un birebir kopyası. Hatta geliştirici ekip işi o kadar abartmış durumda ki kullanılan renkler bile Discord ile aynı. Dilerseniz o arayüze hep birlikte bakalım.

Facebook'taki Gruplar, artık böyle görünecek:

Facebook'un Gruplar bölümü, artık sol tarafta yer alan bir menüye sahip olacak. Kullanıcılar, katıldıkları grupları bu bölümde görüntüleyebilecekler. Ayrıca grup yöneticileri tarafından oluşturulacak sesli sohbet odaları da Discord ile benzerlik gösteriyor. Facebook'un neden Discord'u böylesine kopyaladığı belli değil.

Facebook'un yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalar, Meta sözcüsü Kate Cichy tarafından yapıldı. The Verge'e konuşan Cichy, özelliğin şu an için test aşamasında olduğunu ve kısıtlı bir kullanıcıya sunulduğunu ancak ilerleyen dönemlerde bu durumun değişeceğini söyledi. Meta sözcüsüne göre yenilenen tasarım, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara sunulmuş olacak.