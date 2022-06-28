Meta’nın bünyesinde olan Instagram ve Facebook, ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj kararından sonra kürtaj karşıtı olduklarına işaret eden eylemlerde bulundular.

Geçtiğimiz günlerde ABD’deki Yüksek Mahkeme, 1973 yılında Roe v. Wade’in önerisiyle yasalaşan kürtaj serbestliği kararını iptal ederek birçok eyalette kürtajı yasaklamıştı ve bunun üzerine halk ikiye bölünüp protestolar başlamıştı. Hatta Netflix, Tesla ve Google gibi Silikon Vadisi devleri çalışanlarına kürtaj desteği vereceğini duyurmuştu.

Görünüşe göre Facebook ve Instagram’ın ana şirketi Meta bu Silikon Vadisi devlerinden değil. En azından eylemlerinden bu anlaşılıyor. Kullanıcılardan gelen raporlara göre Instagram’da kürtaja dair gönderiler kaldırdı ve hashtag’lere erişim engeli getirdi. Facebook’ta da benzer bir şekilde kürtaja dair gönderiler kaldırıldı.

Instagram ve Facebook, yani Meta kürtaja karşı mı?

Instagram, bazı kullanıcılarının söylediğine göre bazı gönderileri sildi ve kürtaj hizmetleriyle ilgili en az iki hashtag'e sınırlandırma getirdi. Platform ayrıca kürtaj hizmetleri platformuna ait bir hesabı kısa süreliğine askıya aldı ve ardından eski durumuna getirdi. Habere göre kürtaj haplarıyla ilgili iki terim ve hashtag aramasına erişim engeli getirildi.

Kullanıcıların bildirdiğine göre arama kısmında kürtaja dair bir arama yaptığınızda ilk aramanızda karşınıza bir sonuç çıkmıyor. Biraz daha spesifik bir arama yaptığınızda aradığınız şeyi bulabiliyorsunuz.

Facebook’ta da benzer bir olay yaşanıyor. Facebook, kürtaj haplarının postalanabileceğini söyleyen gönderiler paylaşan kullanıcıların gönderilerini kaldırıyor ve bazı durumlarda bu kullanıcıları geçici olarak yasaklıyor.

Facebook'un bu ve benzeri gönderileri tam olarak ne zaman kaldırmaya başladığı belli değil. Ancak Facebook'un bu tür gönderileri kaldırdığına dair ilk kullanıcı geri dönüşleri, Yüksek mahkemenin kararı verdiği gün itibariyle gelmeye başladı.

Hesabı yasaklananlardan birinin dediğine göre hesabı, “Herhangi birinize kürtaj hapları göndereceğim. Bana mesaj atmanız yeterli” dedikten sonra yasaklanmış. Gönderiyi sabah 11’de yayınlayan kişi, gönderisinin 1 dakika içerisinde kaldırıldığını ve hesabının yasaklandığını belirtiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.