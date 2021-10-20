Teknoloji devlerinden Facebook, kendisinin sadece bir sosyal medya platformu olmadığını ve gelecek nesil teknolojiye sağlam bir zemin hazırladığını göstermek adına yıllardır 'Facebook' olan şirket adını değiştiriyor.

Uzun zamandır platformdaki güvenlik açıklarıya gündeme gelen Facebook, son birkaç yıldır isim değiştirme üzerine olduğu ortaya çıkan planlarını hızlandırmaya başladı. Sadece bir sosyal medya platformu olarak anılmak istemeyen ve platformdaki skandalların beraberinde getirdiği negatif etkilerden de kurtulmak isteyen şirket, adını yakın zamanda şimdilik bir sır gibi saklanan isimle değiştirecek.

Söz konusu isim değişikliğine dair ilk detayların şirketin 28 Ekim'de yapmayı planladığı Connect isimle konferansta ortaya çıkması bekleniyor. Bununla birlikte The Verge'de yer alan habere göre isim değişikliği, daha erken bir tarihte de gerçekleşebilir.

Facebook, bu değişiklikle birlikte yeni hizmetlerini de ön plana çıkarmış olacak

Şirket olarak belirli bir yere ulaştıktan sonra isim değişikliği yapmaya karar veren ilk şirket, Facebook değil. Hatırlayacak olursanız Google da 2015 yılında tüm hizmetlerini Alphabet çatısı altında birleştirerek tek bir çatı şirket haline getirmiş, kendisini bir gözlük markası olarak yeniden tanıtan Snapchat de adını Snapchat Inc. olarak değiştirmişti.

Facebook'un planladığı bu isim değişikliğinin altında yatan en büyük sebeplerden biri, şirketin artık sadece sosyal medya platformu olan Facebook ile anılmak istememesi. Marka kimliğini yenileyecek şirket, böylelikle Oculus, Instagram ve Whatsapp gibi hizmetlerini en az Facebook kadar ön plana çıkarmış olacak.

Metaverse, Facebook'un en önemli isim değiştirme nedenlerinden biri

Facebook, kısa süre önce teknolojinin ‘geleceği’ olarak gördüğü internetin sanal gerçeklik versiyonu “metaverse”ü (kurgusal evren) geliştirmek ve inşa etmek üzere Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerden 10 bin kişiyi işe alacağını duyurmuştu. Aslına bakacak olursak Facebook, bu duyuru sırasında metaverse'ün şirket adına böylesine büyük bir değişikliği tetikleyeceğinden bahsetmemişti ancak görünen o ki önümüzdeki dönemde Facebook kanadında metaverse ile ilgili pek çok açıklama ve gelişme ile karşılaşacağız.

Daha önce de belirttiğimiz gibi şirketin benimseyeceği yeni isim bir sır gibi saklanıyor. Hatta söylenenlere göre Facebook'un en üst düzey yöneticileri bile yeni ismi bilmiyor. Yeni isim, elbette şirketin kurucusu Mark Zuckerberg tarafından açıklanacak. Facebook'un kurulduğu yıl olan 2004'ten beri Facebook olarak alıştığımız şirketin yeni isminin ne olacağı büyük merak konusu oldu.