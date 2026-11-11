Google'dan Türkiye'deki Reklam Verenlere İndirim: 2027'de Ek Ücret Oranı Düşüyor!

Google, 1 Ocak 2027'de Türkiye'deki reklam ek ücretini düşürüyor.

Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlardan aldığı Yasal İşletim Maliyeti oranını 1 Ocak 2027 itibarıyla aşağı çekmeye hazırlanıyor.

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Google Ads ve YouTube reklam faturalarına yansıyan bu ek ücretteki indirim kararı kesinleşse de şirketin gönderdiği bilgilendirme e-postası ile resmi destek sayfası arasında yeni orana dair dikkat çeken bir çelişki bulunuyor.

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Yeni oran konusunda iki farklı bilgi var

Google Payments aracılığıyla reklam verenlere gönderilen bilgilendirme e-postasında, Türkiye'deki Yasal İşletim Maliyeti oranının 1 Ocak 2027'den itibaren %4,5'ten %2,25'e indirileceği belirtiliyor ancak Google'ın resmî destek dokümanında bu oranın %2,5 olarak güncelleneceği ifade ediliyor. Bu nedenle 2027 yılında faturalara yansıyacak kesin oranın %2,25 mi yoksa %2,5 mi olacağı henüz netleşmiş değil.

Söz konusu düzenleme Google Ads, YouTube Rezervasyonu ve Display & Video 360 platformlarını kapsıyor. Yeni tarife, 1 Ocak 2027 tarihinden sonra gerçekleştirilen reklam harcamalarının faturalarına veya hesap özetlerine doğrudan yansıtılacak.

Diğer ülkelerde oranlar ne durumda?

Google'ın 2027 yılına yönelik tarife güncellemesi sadece Türkiye'yi kapsamıyor. Şirket, Türkiye'de indirime giderken Fransa ve İtalya'da ise oranları yukarı çekiyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla Fransa'daki ek ücret %2'den %3'e, İtalya'daki oran ise %2,5'ten %3'e yükseltilecek.

Diğer pazarlarda ise mevcut tarifeler şimdilik korunuyor. Google hâlihazırda İspanya'da %3, Avusturya'da %5 ve Birleşik Krallık'ta %2 oranında Yasal İşletim Maliyeti uyguluyor. Şirket daha önce Hindistan'daki %2'lik ek ücreti 1 Eylül 2024'te, Kanada'daki %2,5'lik kesintiyi ise 2025 yılında tamamen kaldırmıştı.