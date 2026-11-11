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Google'dan Türkiye'deki Reklam Verenlere İndirim: 2027'de Ek Ücret Oranı Düşüyor!

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Google, 1 Ocak 2027'de Türkiye'deki reklam ek ücretini düşürüyor.

Google'dan Türkiye'deki Reklam Verenlere İndirim: 2027'de Ek Ücret Oranı Düşüyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlardan aldığı Yasal İşletim Maliyeti oranını 1 Ocak 2027 itibarıyla aşağı çekmeye hazırlanıyor.

Google Ads ve YouTube reklam faturalarına yansıyan bu ek ücretteki indirim kararı kesinleşse de şirketin gönderdiği bilgilendirme e-postası ile resmi destek sayfası arasında yeni orana dair dikkat çeken bir çelişki bulunuyor.

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Google'dan Türkiye'deki Reklam Verenlere İndirim: 2027'de Ek Ücret Oranı Düşüyor!
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Yeni oran konusunda iki farklı bilgi var

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Google Payments aracılığıyla reklam verenlere gönderilen bilgilendirme e-postasında, Türkiye'deki Yasal İşletim Maliyeti oranının 1 Ocak 2027'den itibaren %4,5'ten %2,25'e indirileceği belirtiliyor ancak Google'ın resmî destek dokümanında bu oranın %2,5 olarak güncelleneceği ifade ediliyor. Bu nedenle 2027 yılında faturalara yansıyacak kesin oranın %2,25 mi yoksa %2,5 mi olacağı henüz netleşmiş değil.

Söz konusu düzenleme Google Ads, YouTube Rezervasyonu ve Display & Video 360 platformlarını kapsıyor. Yeni tarife, 1 Ocak 2027 tarihinden sonra gerçekleştirilen reklam harcamalarının faturalarına veya hesap özetlerine doğrudan yansıtılacak.

Diğer ülkelerde oranlar ne durumda?

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Google'ın 2027 yılına yönelik tarife güncellemesi sadece Türkiye'yi kapsamıyor. Şirket, Türkiye'de indirime giderken Fransa ve İtalya'da ise oranları yukarı çekiyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla Fransa'daki ek ücret %2'den %3'e, İtalya'daki oran ise %2,5'ten %3'e yükseltilecek.

Diğer pazarlarda ise mevcut tarifeler şimdilik korunuyor. Google hâlihazırda İspanya'da %3, Avusturya'da %5 ve Birleşik Krallık'ta %2 oranında Yasal İşletim Maliyeti uyguluyor. Şirket daha önce Hindistan'daki %2'lik ek ücreti 1 Eylül 2024'te, Kanada'daki %2,5'lik kesintiyi ise 2025 yılında tamamen kaldırmıştı.

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