Facebook, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni sanal gerçeklik ekipmanı Oculus Quest 2'yi duyurdu. Oculus Quest'e göre hem tasarım hem de performans açısından ciddi iyileştirmelere sahip olan ekipman, ekim ayı içerisinde satışa sunulacak.

Sosyal medya devi Facebook, düzenlediği bir etkinlikte "Oculus Quest 2" isimli yeni bağımsız sanal gerçeklik ekipmanını duyurdu. Oculus Quest'e göre oldukça önemli iyileştirmeler için ekipman, sanal gerçeklik oyunlarına tutkun olan oyunseverleri tatmin edecek özellikleriyle dikkat çekiyor. Üstelik yeni ekipman, önceki neslin çıkış fiyatına göre de oldukça ucuz.

Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre Oculus Quest 2, Qualcomm'un Snapdragon XR2 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM ile desteklenen ürün, her iki göz için de 1832 x 1920 çözünürlük sunan tek parçalı LCD ekranla geliyor. Bu çözünürlük değeri, önceki nesle oranla yüzde 50 daha fazla piksel sunuyor. Bu da oyunseverlerin, ciddi anlamda kaliteli bir görüntü deneyimi yaşacaklarının göstergesi.

Oculus Quest 2 işte böyle görünüyor

Oculus Quest, Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisinden güç alırken, 4 GB de RAM ile destekleniyordu. Ancak yeni ürüne baktığımızda, bu kombinasyonun da ciddi oranda yükseldiğini görüyoruz. Bu yükseltme, Oculus Quest 2'nin oyunseverlere performans açısından neredeyse hiçbir sorun yaşatmayacağını ortaya koyuyor. Bu arada oyuncular, Oculus Quest 2'ye 64 GB ya da 256 GB'lik depolama alanlarıyla sahip olabiliyorlar.

Oculus Quest 2'nin sahip olduğu LCD ekran, 90 Hz tazeleme oranı desteğine sahip. Ancak yapılan açıklamalara göre bu destek, şu an için 72 Hz ile sınırlandırılacak. Yetkililer, ürünün piyasaya sürüldükten sonra geliştiriciler için 90 Hz'nin desteklenmeye başlayacağını söylüyorlar. Yani oyuncular, 90 Hz sanal gerçeklik deneyimine ulaşmak için bir süre daha bekleyecekler.

Mühendisler, Oculus Quest 2'de sadece performans iyileştirmeleri yapmamışlar. Yapılan açıklamalara göre yeni nesil sanal gerçeklik ekipmanları, önceki ürüne göre yüzde 10 daha hafif. Ayrıca daha ince bir şekilde tasarlanmış olan Oculus Quest 2, oyuncuların konforunu daha fazla sağlıyor. Bunlar haricinde kafa bandı üzerinde de çalışan ekip, Oculus Quest 2'nin daha yumuşak olmasına ek olarak üç farklı göz ayarı sunacağını söylüyor.

Facebook yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Oculus Quest 2'nin 13 Ekim'de 23'ten fazla ülkede satışa çıkacağı açıklandı. Şu an itibarıyla ön sipariş verilebilen ürünün fiyatlandırması ise şu şekilde belirlenmiş durumda: